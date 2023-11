La friggitrice ad aria è un prodotto che negli ultimi anni ha spopolato in tutto il mondo. Permette di cuocere qualsiasi tipo di cibo in maniera veloce e salutare, ottenendo la croccantezza di un fritto.

La piattaforma Amazon, in occasione del black friday, sta proponendo una friggitrice ad aria marca Ninja Food da oltre 10 litri ad un prezzo molto interessante. Scopriamo le sue caratteristiche.

Ninja Food: Friggitrice ad Aria da 10 litri in offerta su Amazon

Il cestello della friggitrice ad aria Ninja Food è davvero molto grande e riceverete anche 1 divisore e 2 piastre antiaderenti per poter cuocere più alimenti nello stesso momento. Rimuovi il divisorio per trasformare le 2 zone di cottura indipendenti in un’ampia mega zona da 10,4 l per la cottura di grandi alimenti. Cuoce oltre 8 porzioni.

Cuoci 2 pietanze in 2 modi differenti e saranno pronte nello stesso momento! Ogni zona da 5,2 l contiene fino a un pollo da 2 kg o 1,5 kg di patatine. Frittura ad aria, Max Crisp, arrosto, al forno, croccante, riscaldamento, lievitazione. Più veloce dei forni ventilati del 65%.

Come anticipato precedentemente, il prodotto comprende scomparto antiaderente da 10,4 L, divisorio, 2 piastre per frittura antiaderenti lavabili in lavastoviglie, un ricettario, pinze in silicone. Colore: nero e rame. Seguite questo link per acquistarla per soli 179.99 euro invece di 279.99 euro.