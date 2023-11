Da oggi arriva ufficialmente anche in Italia Amazon Luna, il servizio di gaming in streaming che ha esordito, per la prima volta, negli Stati Uniti nel 2022.

La versione italiana della piattaforma presente le stesse identiche funzionalità già disponibili per altri paesi, quali: Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada.

Accedere al servizio è molto semplice ed è possibile attraverso l’utilizzo di vari dispositivi, tra cui:

iPad;

iPhone;

PC;

Mac;

Tablet;

TV;

Chromebook;

dispositivi mobili Android;

Alcune smart TV della Samsung ed LG

Amazon Luna: abbonamenti e tariffe

Per accedere ad Amazon Luna basta scegliere uno dei vari piani di abbonamento offerti dalla piattaforma. Ogni abbonamento offre la possibilità di accedere ad una libreria di oltre cento giochi, tra cui alcuni di essi particolarmente esclusivo e accessibili ai clienti abbonati.

Gli abbonamenti proposti dalla piattaforma Amazon Luna sono:

LUNA +. Disponibile a soli 9.99 euro al mese . Prova gratuita di 7 giorni , al termine dei quali, se non siete soddisfatti del servizio, potete eliminare la vostra registrazione senza alcun problema né pagamento;

UBISOFT + A 17.99 euro al mese , consente l’accesso ai giochi Ubisoft sia da PC sia da Xbox;

JACKBOX GAME. A 4.99 euro al mese. Come è possibile vedere, rappresenta la soluzione più economica ed attivata dagli utenti.

Un’altra interessante novità riguarda la presentazione del controller Luna ufficiale. Quest’ultimo può collegarsi direttamente alla piattaforma attraverso la rete WiFi, in maniera rapida e semplice. Il dispositivo è attualmente in offerta al prezzo di 39.99 euro, anziché di 69.99 euro. Questa promozione è valida fino al 27 Novembre 2023.

Quindi cosa aspettate?!

Non perdetevi questa ai credibile occasione e provate l’entusiasmante ed immenso mondo di Amazon Luna !