Quando navighiamo abbiamo bisogno di velocità ed efficienza, ma non è tutto. Non dobbiamo infatti dimenticare che aggirarsi per il web può essere potenzialmente pericoloso ed è per questo che bisogna provare sempre a tutelare sicurezza e privacy della nostra identità online. Per poter tutelare ogni nostro passo sul web possiamo seguire tre accorgimenti utili per restare al sicuro.

Come navigare in sicurezza

Il primo fondamentale passo da seguire è quello di tenere sempre tuti i nostri dispositivi sempre aggiornati, soprattutto se si parla di smartphone. Infatti, tutti i maggiori produttori tecnologici pubblicano ogni mese nuovi patch di sicurezza. Quest’ultimi sono fondamentali per poter evitare che malware e software malevoli che circolano online possano creare problemi ai nostri dispositivi. Per quanto riguarda i PC invece, è importante attivare e tenere sempre aggiornato il firewall ed anche tutte le app di sicurezze in rete. A tal proposito, Microsoft Defender è un ottimo aiuto, parlando di antivirus, su Windows 11. Bisogna però sempre ricordarsi di scaricare costantemente gli ultimi update offerti.

Il secondo consiglio invece è quello di non farsi abbagliare dalle versioni “free” di alcuni software a pagamento. Soprattutto se queste offerte arrivano da siti diversi da quello del produttore ufficiale del software in questione. Questi siti, infatti, spesso contendono adware o addirittura veri e propri virus che possono danneggiare irrimediabilmente i nostri dispositivi. Inoltre, bisogna porre attenzione anche ai file che vengono condivisi sul web attraverso dei portali poco sicuri. È importante evitare di scaricarli e se proprio è necessario farlo, allora è utile effettuare una scansione con il proprio antivirus per accertarsi che non ci siano pericoli nascosti. Stessa cosa vale anche per i popup pubblicitari e per i falsi avvisi di sicurezza. Questi, spesso compaiono su siti poco sicuri e possono portare problematiche serie ai nostri computer. Dunque, è importante non cliccare su siti e pagine web che non conosciamo.

Infine, è consigliabile utilizzare una VPN. Questa può sensibilmente aiutarvi nella vostra navigazione online. Ci sono anche alcuni servizi di VPN gratuiti tra quelli principali presenti attualmente sul mercato. Tra questi troviamo ad esempio le VPN fornite da Opera o anche da Microsoft Edge. Utilizzare una rete VPN può proteggere tutti gli utenti da truffe e malware cifrando il traffico web ed anche l’indirizzo IP. In questo modo rende molto più difficile per i truffatori ed hacker tracciare i dati personali degli utenti. Inoltre, le VPN permettono anche di tenere al sicuro i propri dati personali assicurando così un alto livello di privacy online.