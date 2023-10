A due anni dal rilascio di Fitbit Charge 5, il fitness tracker preferito tra tutti i dispositivi indossabili dell’azienda arriva con il nuovo modello: Fitbit Charge 6. Ricco di funzionalità sia in quanto smartwatch che per il monitoraggio della salute.

Il successore del Charge 5 è in procinto di fare un salto di qualità, le app Google sfrutteranno l’Intelligenza Artificiale per integrare alcune migliorie importanti. L’azienda ha appena annunciato il lancio del Fitbit Charge 6 insieme ad una serie di servizi Google, tra cui Google Maps, Google Wallet e YouTube Music. Il dispositivo indossabile, che secondo Fitbit ha il monitoraggio della frequenza cardiaca più accurato di tutti i tracker dell’azienda, vede (finalmente) il ritorno del pulsante fisico-meccanico che Fitbit Sense 2 e Fitbit Versa 4 hanno ottenuto l’anno scorso.

Fitbit Charge 6, a due anni di distanza dal suo predecessore arriva sul mercato con alcune novità

Il nuovo tracker Fitbit è uno dei tanti nuovi dispositivi che ci aspettiamo che Google mostri in occasione di tutti i suoi eventi, molto probabilmente insieme a Google Pixel 8 e Google Pixel Watch 2. Fitbit Charge 6 è disponibile per il pre-ordine in alcuni Paesi. Assomiglia sostanzialmente a Fitbit Charge 5, con un design più sottile, ma ora ha un pulsante fisico sul lato che rende più facile tornare alla schermata principale e vedere l’ora. Include anche le app Google, come già annunciato.

La caratteristica principale sembra essere l’introduzione della visibilità della frequenza cardiaca sulle attrezzature ginniche. Con il modello più recente, si può connettere il Fitbit tramite Bluetooth alle attrezzature da palestra, inclusi tapis roulant, cyclette e vogatori. Fitbit afferma che il sensore della frequenza cardiaca è più preciso che mai, grazie al miglioramento dell’apprendimento automatico. Oltre a ciò, sono incluse tutte le funzionalità che ci si aspetta di vedere su un fitness tracker, tra cui un ECG, notifiche sul battito cardiaco, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, notifiche sul ritmo cardiaco irregolare, monitoraggio mestruale e altro ancora. C’è anche l’accesso al sensore EDA per il monitoraggio dello stress e un rilevatore del sonno. Fitbit Charge 6 è disponibile in tre diverse colorazioni: ossidiana, porcellana e corallo. Costa leggermente di meno rispetto al suo predecessore e le prime spedizioni avranno inizio ad ottobre.