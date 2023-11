Fra le varie offerte mobile di Very Mobile, c’è la super offerta denominata Very Esclusiva 4,99. Fino ad ora, questa offerta operator attack è stata disponibile per gli utenti provenienti da diversi operatori telefonici rivali. Ora, però, la lista di provenienza di questi operatori è stata modificata. Ecco i dettagli.

Very Esclusiva 4,99, ecco quali utenti potranno attivare questa super offerta

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha modificato la lista degli operatori di provenienza per poter attivare l’offerta Very Esclusiva 4,99. Come già detto in apertura, infatti, questa offerta è stata fino ad ora disponibile per gli utenti provenienti da diversi operatori.

Ora però, secondo quanto riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’offerta in questione non sarà più attivabile da chi richiederà la portabilità del proprio numero dall’operatore telefonico Fastweb. L’offerta mobile sarà ora attivabile soltanto da tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da questi operatori:

Iliad, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, UnoMobile, Vianova e WithU.

Ricordiamo che nel bundle mensile la super offerta di rete mobile Very Esclusiva 4,99 include tante cose. In particolare, ogni mese gli utenti potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed anche SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di appena 4,99 euro al mese.