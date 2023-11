Avere in casa un robot aspirapolvere e lavapavimenti è sicuramente un grande vantaggio a livello di tempo e fatica.

Potete programmarlo per fare in modo che aspiri e lavi mentre non siete in casa e, una volta tornati, troverete tutto in perfetto ordine. La piattaforma Amazon ne sta proponendo uno ad un ottimo prezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta su Amazon

La piattaforma sta proponendo Dreame D9 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti in super offerta. Il prodotto offre un’ aspirazione potente per raccogliere facilmente capelli e sporco grazie al motore brushless Nidec e al design aerodinamico del condotto dell’aria. Scegli liberamente tra 4 livelli di aspirazione per soddisfare le tue esigenze di pulizia. Basato in laboratorio, le prestazioni reali possono differire da un ambiente all’altro.

D9 Max genera rapidamente una mappa modificabile e pianifica i percorsi di pulizia più efficienti per pulire e muoversi intelligentemente nella vostra casa. Evitando di spostarsi continuamente da una parte all’altra e pulendo così in modo metodico. D9 Max pulisce automaticamente aree più ampie grazie a una batteria da 5.200 mAh.

D9 Max rimuove sporco, fuoriuscite e detriti da angoli e fessure. Un serbatoio dell’acqua integrato da 270 ml mantiene il mop pad inumidito secondo le vostre esigenze. Grazie al flusso d’acqua a 3 livelli regolabili, siete voi a decidere come pulire i vostri pavimenti. Scoprite tutti i dettagli attraverso questo link, portatevelo a casa per soli 199.99 euro.