Il debutto della nuova famiglia Nubia Red Magic 9 è previsto per il 23 novembre. Il produttore presenterà la serie dedicata al gaming mobile che sarà composta, molto probabilmente, da due dispositivi.

Alla versione base si affiancherà anche la variante Pro che garantirà prestazioni incredibili grazie ad una scheda tecnica di assoluto livello. Proprio questo modello è apparso all’interno del database di AnTuTu e possiamo scoprirne alcune delle specifiche tecniche principali.

La piattaforma di benchmark ha svelato che il Nubia Red Magic 9 Pro sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Si tratta di una scelta quasi obbligata per poter contare su un chipset dalle altissime prestazioni in grado di garantire tutto il supporto necessario durante le fasi di gaming più concitato.

Le principali caratteristiche tecniche del Nubia Red Magic 9 Pro sono state svelate prima del lancio ufficiale

Il punteggio registrato da AnTuTu è di 2.290.773 punti che sono ottenuti dalla somma dei singoli punteggi nelle varie aree di riferimento. La CPU ha totalizzato 516.397 punti a cui si sommano i 904.492 punti per la GPU, i 457.734 punti per il comparto delle memorie (RAM e di sistema) e, infine, i 412.150 punti legati alla User Experience (UX).

Inoltre, la piattaforma di benchmark ha permesso di scoprire la dotazione hardware dell’unità che ha eseguito il test. Oltre al SoC top di gamma di Qualcomm, il device poteva contare su 24 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di memorie di archiviazione di tipologia UFS 4.0.

Il Red Magic 9 Pro potrà sfruttare anche Android 14 e il sistema sarà ottimizzato per gestire i giochi più pesanti. Infatti, sono stati condotti anche dei test gaming su due giochi molto popolari come Genshin Impact e Honkai Impact: Star Rail.

Su Genshin Impact, lo smartphone da gaming ha mantenuto un frame rate medio di 60,16 fps mentre su Honkai Impact: Star Rail, il frame rate medio registrato è stato di 59,29 fps. Si tratta di valori che fanno invidia alle console da gaming dell’attuale generazione.

Per scoprire tutti gli ulteriori segreti dello smartphone da gaming di Nubia, non resta che attendere ancora pochi giorni. Inoltre, sarà interessante scoprire come cambierà la classifica di AnTuTu con il debutto di tanti nuovi device spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.