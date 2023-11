Gli assistenti virtuali hanno migliorato di molto le nostre attività quotidiane e il livello di multitasking. Mentre stiamo svolgendo una qualsiasi attività, con un comando si può anche preparare un caffè. Alcuni magari desiderano accedere a tale comodità anche in auto, magari parlando con Alexa. Non è impossibile, anzi! Acquistando il dispositivo Echo Auto su Amazon avrai l’intelligenza artificiale creata dalla società anche mentre viaggi. La cosa migliore è che non dovrai usare le mani, sarà tutto a voce e molto sicuro.

Per il Black Friday, Amazon ha proposto molte offerte sui dispositivi “di casa” e l’Echo Auto è tra questi. Per qualche giorno potrebbe essere tuo ad un prezzo stupefacente. Il dispositivo dalla tecnologia innovativa costa circa 35 euro. Lo sconto attivo è del 50%!

Cosa ti consentirà di eseguire Alexa in Auto

Echo Auto è stato progettato per rendere accessibile l’utilizzo delle funzionalità di Alexa in qualsiasi veicolo. Il dispositivo va a donare all’utente un’esperienza di guida più sicura e molto comoda, consentendogli di svolgere diverse attività senza dover staccare le mani dal volante.

Grazie al design sottile, l’Echo Auto è semplicissimo da istallare. Il device ha 5 microfoni, questo aspetto assicura che Alexa possa ascoltare qualsiasi comando chiaramente anche con la musica accesa o i clacson del traffico. L’accessorio per l’auto super tecnologico include anche un ricaricatore rapido, utilissimo per mantenere lo smartphone sempre carico durante i viaggi. Una delle sue opzioni più interessanti è la possibilità di riprodurre la propria musica preferita chiedendo ad Alexa di avviare playlist da più servizi come (ovviamente) Amazon Music, ma anche Spotify o Apple Music. Se si ama poi la vecchia e cara radio, si può anche richiedere una stazione qualsiasi.

Non manca la modalità chiamata tramite Alexa. Utilizzando solo la voce, gli occhi resteranno incollati al manto stradale. L’Echo Auto dona anche l’opportunità di monitorare ogni dispositivo istallato nella propria abitazione mentre si è da tutt’altra parte. Alexa potrà regolare il termostato o persino accendere le luci, quando tornerai dopo una lunga giornata di lavoro avrai un’accoglienza “calorosa”.