Ubisoft ha annunciato che la missione “I 40 Ladroni” è adesso disponibile per tutti i giocatori di Assassin’s Creed Mirage. La particolarità di questo annuncio risiede nel fatto che la missione, in precedenza, era disponibile in esclusiva solo per i giocatori che avevano acquistato la Deluxe Edition del titolo.

La conferma arriva direttamente dall’account X (ex Twitter) di Ubisoft. La software house ha dichiarato che la missione permetterà di aiutare la figlia di Ali Baba a combattere contro i 40 ladroni.

La missione è una chiara rivisitazione del famoso racconto, come spesso accade con i titoli appartenenti al franchise di Assassin’s Creed. Tutti i capitoli precedenti presentavano storyline e missioni che univano storia, tradizione e folclore con situazioni tratte da storie reali adattate appositamente per il gioco.

Unlock the 40 Thieves Quest with 60 units on Ubisoft Connect and help Ali Baba’s daughter to fight back against the 40 Thieves in this brand new take on the famous tale. pic.twitter.com/hRS11ytyd5

— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 18, 2023