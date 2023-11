Il produttore tech Oppo sta preparando l’arrivo di diversi nuovi dispositivi. La prossima serie di Oppo Reno 11, in particolare, sarà annunciata la prossima settimana. È però in arrivo un’altra serie molto importante. Stiamo parlando dei prossimi Oppo Find X7 e uno di questi modelli ha da poco ottenuto dei punteggi straordinari su AnTuTu Benchmark.

Oppo Find X7, punteggi elevatissimi sul portale AnTuTu Benchmark

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi top di gamma della serie Oppo Find X7 ha totalizzato dei punteggi strepitosi su AnTuTu Benchmark. Il modello in questione è noto con il numero di modello Oppo PHZ110, ma per ora non sappiamo se si tratta della versione standard o della versione Pro.

Osservando i benchmark del noto sito web, possiamo infatti notare come il punteggio complessivo sia elevatissimo, oltre i 2,2 milioni. Questo è stato reso possibile grazie alle performance del soc MediaTek Dimensity 9300. In accoppiata a questo soc, sembra che saranno poi presenti fino ad addirittura 16 GB di memoria RAM e addirittura fino ad 1 TB di storage interno. Per quanto riguarda il software, poi, sembra confermata la presenza del soc Android 14 con l’interfaccia utente ColorOS 14.

Ricordiamo comunque che anche sul precedente modello le performance erano davvero di alto livello. Il predecessore Oppo Find X6, infatti, monta un altro potente processore, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9200 con processo produttivo a 4 nm. Insomma, sembra che la nuova serie Oppo Find X7 non avrà niente da invidiare agli altri rivali top di gamma. Attendiamo comunque ulteriori dettagli prima del debutto ufficiale.