Siete persone che amano riprendere le avventure all’aperto con una certa dinamicità? Magari mentre state percorrendo una strada sterrata, usare lo smartphone non è una cosa saggia. Avete mai provato la GoPro? Immagini incredibili, sempre nitide anche se si è in movimento e uno stile di registrazione super avanzato. Questo piccolo dispositivo è capace di grandi azioni.

Solitamente non è un qualcosa che costa poco, ma lo sapete no? Il Black Friday di Amazon è cominciato in largo anticipo con promozioni folli su tanti prodotti anche tecnologici. La GoPro HERO12 è da voi acquistabile al costo eccezionale di 423,58 euro. Una scelta di cui non vi pentirete, una qualità del genere non l’avrete mai vista.

Cos’ha di speciale la GoPro Hero12

La GoPro Hero12 Black è un concentrato di innovazione, progettata per affrontare le sfide più estreme delle tue avventure. La sua robustezza la rende completamente impermeabile fino a 10 metri di profondità, ideale per catturare ogni momento indimenticabile, anche se siete impantanati nella fanghiglia. Il copriobiettivo idrorepellente non solo protegge la lente, ma elimina anche effetti indesiderati alla ripresa, garantendo video e foto dalla risoluzione ottima in ogni situazione.

La tecnologia HDR (5,3K e 4K) permette uno scatto dal livello superiore, molto meglio di qualunque altro eseguito con il vostro dispositivo mobile. La GoPro cattura dettagli in modo eccezionale, anche in condizioni di luce sfavorevoli, donando poi all’utente immagini nitide e dai colori realistici, non artefatti. Rispetto ai formati classici da 1080p, la risoluzione in questo caso è migliore del 665%. Grazie all’applicazione comodissima Quick GoPro i file possono essere estratti facilmente e, cosa fantastica, anche da un video può essere ricavata una foto con risoluzione da 24.7 MP.

La tecnologia di stabilizzazione HyperSmooth 6.0, premiata con un Emmy nel 2021, offre riprese incredibilmente fluide. Questa innovativa funzione si unisce alla HERO12 Black, garantendo livelli di stabilizzazione superiori e un ritaglio dell’immagine ridotto al minimo. Che tu stia pedalando, pattinando o esplorando il mondo dal punto di vista del tuo animale domestico, le tue riprese saranno ultra fluide e di alta qualità. Trasformatevi in veri registi! Non perdete questa e le altre promozioni ora presenti su Amazon.