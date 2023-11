Il Chromecast di Google è un dispositivo hardware che consente di trasmettere contenuti multimediali dal tuo smartphone, tablet o computer direttamente sulla tua TV. Ti permette, ad esempio, di utilizzare Netflix, YouTube o Spotify per accedere ai contenuti multimediali e quindi selezionare l’opzione “Trasmetti” per visualizzarli sullo schermo. Questo piccolo dispositivo può dimostrarsi molto utile, soprattutto se si preferisce un controllo della visione semplificata e veloce. L’istallazione è super semplice e l’applicazione studita da Google per il suo funzionamento è molto intuitiva. Il dispositivo, se dovesse interessarvi, è attualmente in promozione per il Black Friday. Dove? Ovviamente su Amazon. Pagando poco meno di 30 euro potrebbe arrivare alla tua porta domani.

Le novità del Chromecast in promo

La nuova schermata iniziale del Chromecast rende più semplice che mai accedere a film e serie TV da tutti i tuoi servizi di streaming compatibili. Tutto sarà concentrato in un unico luogo per una maggiore comodità. Grazie alla personalizzazione avanzata, riceverai suggerimenti su cosa guardare in base ai tuoi abbonamenti, alla cronologia di visualizzazione e ai film e alle serie acquistate. Questo ti permetterà di scoprire nuovi programmi che potrebbero interessarti, rendendo l’esperienza di visione più coinvolgente e diversificata.

Con la funzione di profilo bambino del Chromecast, potrai impostare i contenuti adatti ai membri più piccini della tua famiglia. Potrai anche impostare limiti di tempo per la riproduzione e il timer con l’orario per “l’ora della nanna”. Il telecomando è dotato di un pulsante Google Assistant, consentendoti di cercare tra tutto ciò che è visibile. Tale funzione riduce incredibilmente i tempi di ricerca. Chi dice di non scocciarsi ad inserire manualmente il titolo, mente.

Per iniziare, basterà collegare Chromecast alla porta HDMI della propria tv e scaricare l’app Google Home sul tuo smartphone o tablet (i dispositivi più comodi). La procedura non richiede più che due minuti e i vantaggi saranno tantissimi. Non è allettante? Sappiamo che vi prudono le dita per la voglia di fare compere, potreste anche approfittare delle altre offerte con tanti prodotti ribassati su Amazon. Questo è il periodo migliore di tutto l’anno, ideale anche per anticiparsi con qualche regalo di Natale non arrivando all’ultimo minuto.