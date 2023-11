Se vi chiedessero qual è il vostro evento più atteso dell’anno? Forse alcuni faranno riferimento a un concerto del proprio artista preferito, ma se si tratta di shopping la prima cosa che viene in mente è il Black Friday di Amazon. Ormai è diventata quasi una festa globale di sconti e promozioni su qualsivoglia prodotto. Ci sono persone che aspettano con ansia questo momento per cercare di acquistare l’oggetto tanto desiderato per molto tempo ad un prezzo ribassato. Con un po’ di fortuna potrebbero anche riuscire nell’intento.

In molti sapranno chi Amazon offre anche una vastissima gamma di prodotti e dispositivi da esso creati. Facciamo l’esempio del Kindle, un tablet, o meglio una biblioteca virtuale, in cui conservare centinaia di titoli acquistandoli anche a prezzi inferiori rispetto al cartaceo. Certo chi ama l’odore della carta dei libri stampati non apprezza molto questa tipologia di dispositivi, ma non potete negare la loro comodità nel trasporto e il poco spazio che esso occupa. Molti di noi hanno le librerie strapiene, con questo metodo potreste continuare a comperare senza fine libri, senza neanche che il vostro partner o genitore se ne accorga e se ne esca con la solita frase “ANCORA LIBRI?!”. Cari, i libri non bastano mai, mettiamo le cose in chiaro. Comunque, se state pensando di acquistare un Kindle dovrete assolutamente approfittare del momento dato dalle offerte Amazon e trovare il dispositivo che più vi piace.

I modelli Kindle disponibili sullo store Amazon

Per chi non lo sappia i Kindle esistono i modelli differenti. Quello basico e anche quello più leggero e compatto ed ha un display da 6” con una risoluzione da 300 ppi è un doppio spazio per l’archiviazione. L’unica pecca è che in questo caso vi è la pubblicità. Il costo però è straordinario ed è disponibile a 84,99 €.

C’è poi un dispositivo di livello superiore chiamato Kindle PaperWhite da 16 GB. Lo schermo qui è leggermente più grande e raggiunge i 6,8”. La luce e in tal caso regolabile. Anche qui vi saranno le pubblicità ma il prezzo è di 129,99 euro.

Il terzo è il Kindle Paperwhite signature Edition. Il display è uguale al modello precedente, ha però una ricarica wireless e la luce frontale è regolabile in maniera automatica. In questo caso non vi è alcuna pubblicità. Il costo per l’acquisto è di 159,99 €.

Ultimo ma non per questo meno importante, è il Kindle Scribe da 16 giga. Vi chiederete perché così pochi giga, ma la sua particolarità è che è un taccuino digitale e lo schermo stavolta ha una dimensione di 10,2”. Con il dispositivo vi verrà data anche la penna con cui scrivere. Il tutto è disponibile a 294,99 €.

Caso vorreste anticiparvi con qualche regalo di Natale questa potrebbe essere un’ottima occasione, anche considerando che gli acquisti effettuati in questo periodo avranno un tempo di reso prolungato fino al 31 di gennaio.