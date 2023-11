Il team di Naughty Dog ha rilasciato tantissime informazione su The Last of Us: Parte 2 Remastered. Il titolo è stato annunciato ufficialmente per la gioia di tutti i giocatori PlayStation 5 che potranno così rivivere le emozioni provate nel 2020, anno di uscita del gioco, o avvicinarsi alla saga per la prima volta.

Il gioco arriverà il prossimo anno, per la precisione il 19 gennaio, ma non è tutto. Per festeggiare questo annuncio così importante, la software house ha pubblicato il primo trailer di annuncio che permette di ammirare il lavoro svolto.

Naughty Dog ha annunciato la data di lancio di The Last of Us – Parte II Remastered e il debutto di alcune feature inedite

Inoltre, come anticipato su X (ex Twitter) dall’account ufficiale di Naughty Dog, il gioco presenterà nuove feature molto interessanti. I giocatori PlayStation 5 potranno cimentarsi nella modalità di gioco No Return, ispirata ai titoli roguelike che offrirà un elevatissimo livello di sfida.

I giocatori potranno decidere il proprio personaggio, ognuno con caratteristiche differenti, e provare a resistere quanto più a lungo possibile. A questo si aggiungono anche tre Lost Level giocabili con il commento degli sviluppatori e la possibilità di suonare la chitarra in maniera libera. Gli sviluppatori hanno pensato anche agli amanti delle speedrun, permettendo ai giocatori di completare la storia nel minor tempo possibile.

The Last of Us Part II Remastered is coming to PS5 on January 19, featuring the roguelike mode No Return, three playable Lost Levels with developer commentary, Guitar Free Play, and more. Learn more and watch the full 4K trailer here: https://t.co/mKuExmDWlz pic.twitter.com/wFGNh30hWI — Naughty Dog (@Naughty_Dog) November 18, 2023

Le modalità grafiche presenti saranno due, uno dedicata alla massima qualità grafica e l’altra ottimizzata per mantenere un alto livello di frame rate. Tra le ottimizzazione garantite da PlayStation 5 in questa The Last of Us: Parte 2 Remastered ci saranno caricamenti più veloci e maggiore fluidità.

A rendere questa edizione ancora più interessante è il prezzo a cui viene proposta. Per tutti gli utenti che possiedono il titolo in versione originale, acquistato per PlayStation 4, sarà possibile fare l’upgrade alla versione remastered.

Naughty Dog offre la possibilità di acquistare The Last of Us – Parte II Remastered in versione digitale al costo di 10 dollari. Sarà possibile anche trasferire i dati di salvataggio nella nuova versione e poter contare sui progressi già sbloccati.

L’upgrade sarà possibile anche per coloro i quali possiedono la versione retail ma, in questo caso, sarà necessario essere dotati di una PlayStation 5 con lettore Blu-ray. Si tratta di una forma di controllo, in quanto per giocare alla versione digitale per PS5 sarà necessario inserire il disco originale.