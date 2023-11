PUBG MOBILE ha annunciato il debutto di una importantissima collaborazione con il produttore italiano di supercar Pagani S.p.A. A partire dal 10 novembre e fino al 7 gennaio sarà possibile scorrazzare per la mappa di gioco a bordo di due iconici modelli del brand di San Cesario sul Panaro.

Le due supercar da sogno sono la Pagani Imola, una vettura stradale ad elevate prestazioni e la Pagani Zonda R, una supercar nata per la pista. Entrambe le vetture saranno disponibili con la livrea ufficiale in tinta unita.

Tuttavia, all’interno di PUBG MOBILE sarà possibile personalizzarle con colori e finiture uniche e affascinanti. Sarà possibile cambiare livrea in Nebula Dream iridescente e Arctic Aegicla per la Imola. Per la Zonda R, invece, arriverà la Melodic Midnight ispirata all’equalizzatore musicale.

Ma non è tutto. Infatti, il mondo di PUBG MOBILE si popolerà di tantissimi gadget a tema Pagani. Infatti, sarà possibile sbloccare gli esclusivi Pagani Parachute, Driver Cover, Driver Top, Driver Bottoms e Driver Shoes. Tutti questi elementi faranno parte del sistema di raccolta del titolo recentemente presentato.

Più i giocatori accumuleranno vetture grazie alla partnership e maggiori saranno le ricompense in-game per i partecipanti alla sfida. Vincent Wang, responsabile della pubblicazione di PUBG MOBILE di Tencent Games, ha dichiarato: “In qualità di leader dei giochi battle royale per dispositivi mobili, PUBG MOBILE si basa sullo spirito di competizione e sul superamento dei limiti. La partnership con Pagani, sinonimo di alte prestazioni e lusso nell’industria automobilistica, conferisce una nuova ed elettrizzante dimensione ai campi di battaglia che non vediamo l’ora di condividere con i nostri giocatori“.

Michael Staskin, CEO di PAGANI AUTOMOBILI AMERICA, INC. ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con PUBG MOBILE, un gioco che, come Pagani, è guidato dalla passione per le prestazioni e l’innovazione. La nostra partnership è una celebrazione della precisione e dell’eccellenza, dove l’arte del design incontra il brivido della competizione virtuale. Insieme, aspiriamo a risvegliare la passione per la velocità e la raffinatezza sia negli appassionati di gaming che negli aficionados delle auto ad alte prestazioni“.