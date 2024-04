Apple iPhone 15 è ancora oggi uno degli smartphone più ricercati e desiderati da parte del pubblico, un prodotto capace di catturare l’attenzione dei singoli consumatori, mettendo sul piatto una infinità di specifiche tecniche di alto livello, senza andare ad intaccare in modo eccessivo il prezzo di vendita.

Sul mercato si possono trovare innumerevoli varianti dello stesso dispositivo, oggi vi proponiamo in promozione la versione con 128GB di memoria interna, che è importante ricordare non essere espandibile tramite l’ausilio della microSD. Ciò sta a significare, in parole povere, che il quantitativo che andrete a selezionare sarà valido e fisso per sempre, a meno che ovviamente non sfruttiate il cloud per salvare i vostri scatti o simili.

Apple iPhone 15: che prezzo oggi su Amazon

Il prezzo di iPhone 15 è letteralmente in picchiata, nell’ultimo periodo ha subito un calo non da poco, tanto da diventare uno dei più economici mai visti prima d’ora. Dovete sapere, infatti, che il listino del prodotto in questione è di circa 979 euro, cifra che, data la presenza sul mercato ormai da diversi mesi, non è più raggiunta, e per questo oggi è possibile approfittare della riduzione più importante, che lo pone a soli 769 euro, sempre con garanzia di 24 mesi, ed oltretutto completamente no brand. Per l’acquisto, dovete premere questo link.

Sul mercato si possono trovare svariate varianti dello stesso dispositivo, oltre a colorazioni differenti, è bene sapere che i prezzi potrebbero a loro volta variare. Quanto indicato poco sopra lo dovete ritenere valido, almeno inizialmente, solo per il colore nero da 128GB. Non vi assicuriamo che gli altri disponibili siano effettivamente in commercio alla stessa cifra, e condizioni espresse poco sopra. Per tutti i dettagli consigliamo di collegarsi al link.