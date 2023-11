I team di Level Infinite e Hotta Studio hanno confermato il debutto di Nan Yin su Tower of Fantasy. Il nuovo simulacro si aggiunge alla già ricca line-up di personaggi disponibili per il MMORPG free to play e open-world.

A partire dal 21 novembre, tutti i Wanderer potranno fare conoscenza con Nan Yin. Il simulacro è uno dei più potenti e temuti del Dominio 9. In passato, Nan Yin era la sorvegliante di Yuheng a Marshville e la precedente Lady Baihu. Tuttavia, si è avventurata da sola nelle Black Jade Ruin, scomparendo per due anni.

Adesso Nan in è riemersa dall’ombra completamente cambiata e più potente che mai. I suoi poteri comprendo la possibilità di controllare i morti con il suo flauto. I suoi poteri sono al servizio dell’ombra e questo la rende uno dei nemici da affrontare.

Tower of Fantasy si aggiorna con il nuovo potente simulacro Nan Yin e con tante novità a tema Ringraziamento

Il team di sviluppo di Tower of Fantasy, inoltre, vuole celebrare la festività del Ringraziamento insieme a tutti i Wanderer. Ecco quindi che inizierà una nuova stagione intitolata Season of Golden Gratitude che include tante novità.

I giocatori si troveranno a fronteggiare una nuova serie di mini-giochi a tema sportivo. Partecipando a queste attività e a tutte le altre disseminate nel mondo di gioco, sarà possibile ricevere tante ricompense. Tra queste spiccano Nuclei Rossi, Buoni Speciali e molti altri premi.

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità sviluppate da Level Infinite e Hotta Studio per Tower of Fantasy, è possibile visitare il sito web ufficiale del gioco.