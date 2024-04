Una delle aziende del mondo dell’informatica più famose presenti attualmente senza alcun dubbio Framework, quest’ultima deve il suo successo a una peculiarità che caratterizza i suoi laptop, parliamo della modularità, il brand americano infatti propone sul mercato dei computer portatili personalizzabili dal lato hardware dal momento che le componenti presenti al loro interno sono sostituibili, di conseguenza è possibile effettuare la medesima manutenzione o i medesimi upgrade che si farebbero su un computer fisso, una limitazione che invece è presente sugli altri laptop che da sempre ne hanno costituito uno dei maggiori limiti.

Ecco che dunque l’azienda basandosi sulla medesima filosofia utilizzata per i suoi laptop ha deciso di abbracciare ulteriori categorie di prodotti, il tutto è merito di un finanziamento per un totale di 18 milioni di dollari che pone come obiettivo rafforzare il supporto per i clienti esistenti, ampliando la portata dei propri prodotti attuali estendendoli ad ulteriori categorie in modo da coinvolgere nuovi consumatori e aziende.

Dai laptop a tutto

Sostanzialmente questo nuovo finanziamento di 18 milioni è frutto di grandi investitori che hanno investito 17 milioni con il restante milione che invece è stato raccolto coinvolgendo la community, di Conseguenza 100 membri dell’azienda potranno investire 10.000 $ ciascuno, tra questi vi è anche Cooler Master fornitore del sistema termico di Framework laptop 16.

In parole povere se non fosse chiaro l’azienda ha deciso di espandersi e di andare oltre il mercato dei pc portatili puntando alla creazione di nuovi prodotti con il loro marchio, effettivamente il CEO Nirav Patel, ha espresso la domanda che si è posta l’azienda, se abbiamo avuto successo con i pc portatili perché non dovremmo realizzare altri prodotti prodotti ? Di quali prodotti si tratti ancora non c’è dato saperlo, potrebbe trattarsi di una categoria altrettanto complessa come laptop o anche di qualcosa di più semplice, solo il tempo ci darà le risposte.