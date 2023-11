Se il vostro lavoro non vi permette di avere uno smartphone reputato “normale” perché si distruggerebbe in poco tempo, dovreste pensare di acquistarne uno “corazzato”.

Per smartphone corazzato s’intende un dispositivo che abbia delle protezioni laterali, frontali e posteriori, in modo che possa essere maggiormente protetto da acqua, polvere, cemento e molti altri materiali. Attualmente c’è un Doogee in offerta su Amazon. Scopriamo le sue caratteristiche.

Doogee in offerta su Amazon

Lo smartphone DOOGEE S100 è dotato di una fotocamera di livello di punta Samsung da 108 MP e di una fotocamera per visione notturna SONY da 20 MP dotata di 4 luci a infrarossi e 4 luci a LED, il che significa che anche nel buio più profondo di notte, possiamo fotografare la scena ben 20 metri di distanza.

Trasforma la tua esperienza di velocità e prestazioni con il chipset MediaTek Helio G99 all’avanguardia. Con 12 GB di RAM e 8 Virtual RAM e 256 GB di memoria ROM, il telefono Android S99 è caratterizzato dal multitasking. 1 TB di spazio di archiviazione interno e massimo spazio di archiviazione espandibile possono raggiungere fino a 1 T di spazio di archiviazione.

La piattaforma Amazon lo sta proponendo nelle colorazioni giallo, blu e nero al prezzo di 219.98 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.