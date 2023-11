Dopo aver esplorato alcune funzionalità spesso trascurate della fotocamera su dispositivi Android negli scorsi articoli, oggi ci concentreremo su alcuni suggerimenti per migliorare la qualità delle vostre foto. Gli smartphone più recenti integrano una vasta gamma di tecnologie progettate per ottimizzare la fotografia “punta e scatta“, consentendo agli appassionati di condividere istanti della loro vita senza preoccuparsi di mosso o sfocato, e con la giusta illuminazione. Anche l’Intelligenza Artificiale svolge un ruolo importante in questo contesto, ma a volte può incidere negativamente sulla qualità delle foto. Ecco il primo consiglio di oggi: disattivare l’IA.

Il secondo suggerimento riguarda la verifica della possibilità di scattare a piena risoluzione con l’app Fotocamera. A volte, se stiamo usando la modalità automatica, questo dettaglio potrebbe essere trascurato. Per risolvere il problema, basterà passare alla modalità Pro e attivare lo scatto alla massima risoluzione in modo da ottenere immagini delle dimensioni desiderate.

Il terzo aspetto, spesso sottovalutato, riguarda la pulizia delle lenti. Se non siete soddisfatti dei risultati delle vostre foto, anziché pensare a gesti estremi, provate prima a passare un panno sui sensori posteriori. Questo semplice gesto potrebbe fare miracoli, migliorando soprattutto nitidezza e illuminazione delle immagini. Ricordatevi però di usare dei panni specifici per lenti (vanno bene anche quelli per gli occhiali) o rischierete di rovinare in maniera irreversibile il vostro apparecchio, creando graffi e piccoli difetti che influenzeranno negativamente anche le vostre foto.

Con questi consigli forse non diventeremo mai dei provetti Steve McCurry ma le foto delle nostre vacanze e i nostri post sui social ne troveranno senz’altro beneficio.