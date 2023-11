Il debutto di PlayStation Portal ha entusiasmato i giocatori e la voglia di aggiungere questa console alla propria collezione è veramente tanta. Tuttavia, come ormai succedere spesso con il debutto di nuovi dispositivi, i prodotti disponibili al lancio vanno immediatamente sold out.

Il motivo è certamente legato ai numerosi utenti collegati contemporaneamente che cercando di acquistare il prodotto prima degli altri. Però, spesso, le scorte finiscono prima del tempo a causa dei bagarini.

Questi individui acquistano grandi quantità di prodotti, in questo caso PlayStation Portal, per poterle rivendere a prezzi maggiorati. Gli utenti, scoraggiati dalle lunghe attese per un nuovo rifornimento negli stock ufficiali, cadono nella trappola dei bagarini, pagando di più per avere la console.

Sony rassicura i propri utenti, PlayStation Portal tornerà disponibile a breve per l’acquisto e non sarà necessario acquistarla dai bagarini

Tuttavia, come annunciato dalla stessa Sony sullo Store Ufficiale, il produttore nipponico vuole scoraggiare questo approccio cercando di soddisfare tutti i propri utenti. L’azienda ha confermato che nuove scorte di PlayStation Portal arriveranno presto sugli store ufficiali.

A partire dalla fine di novembre e l’inizio di dicembre, tutti i negozi fisici e gli store digitali verranno riforniti di nuovi dispositivi acquistabili al prezzo di listino. In questo modo, non sarà necessario dover ricorrere ai bagarini che fissano prezzi proibitivi, ma si potrà acquistare direttamente da Sony.

Ricordiamo che la PlayStation Portal è una console che deve essere affiancata a PlayStation 5 e non la va a sostituire completamente. Infatti, permette di giocare da remoto alla PS5 accedendo al catalogo presente sul proprio account, quindi per funzionare ha bisogno della console domestica.