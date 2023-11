Dopo aver lanciato con successo Alan Wake 2, il team di sviluppo di Remedy Entertainment sta spostando i proprio lavoro sui nuovi titoli in cantiere. In particolare, la software house è pronta a concentrarsi sullo sviluppo di Control 2.

La conferma arriva da Leonid Stepanov, uno dei game designer senior che lavora in Remedy Entertainment. Il game designer ha condiviso su X (ex Twitter) alcune informazioni molto interessanti.

Nel post si può leggere legge che: “La creazione di Alan Wake 2 è stato un viaggio incredibile e un’esperienza memorabile! Ma è tempo per una nuova avventura. Voglio condividere con voi che farà parte del team di sviluppo di Control 2“.

Creation of Alan Wake 2 was an incredible journey and an experience to remember! But it's time for a new one.

Share with you that now I am taking part in the development of CONTROL 2 🔻#AlanWake #AlanWake2 #ControlRemedy #Control2 pic.twitter.com/fjKYdv5dd3

