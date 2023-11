Ad inizio anno, gli sviluppatori di Remedy avevano annunciato un gradito ritorno nel panorama videoludico. La software house ha annunciato l’arrivo della versione Remake del primo e del secondo capitolo di Max Payne e di Control 2.

Dopo una prima fase di euforia, dei titoli si sono perse le tracce, almeno fino ad ora. Infatti, stando a recenti dichiarazioni, un portavoce di Remedy ha confermato che il Remake di Max Payne ha superato la fase iniziale di ideazione ed è entrato nella fase di sviluppo vera e propria.

La notizia arriva immediatamente dopo l’uscita di Alan Wake 2, un titolo ambientato nello stesso universo narrativo di Control. Inoltre, all’interno del gioco è presente un importante easter egg che vede protagonista Sam Lake, il direttore creativo di Max Payne, interpretare un detective impegnato ad esplorare le metropolitane abbandonate.

Il Remake di Max Payne è entrato nella fase di sviluppo, il team di Remedy ha confermato nuovi interessanti dettagli sul titolo

Inoltre, dopo il lancio del nuovo Alan Wake 2, gli sviluppatori possono avere maggior tempo a disposizione e know how per lavorare sui remake. Stando a quanto riferito da Remedy in una nota informativa sulla pagina degli investitori: “Ora che Alan Wake 2 è stato lanciato, l’attenzione è rivolta all’avanzamento dei nostri altri progetti di gioco. Tutti e quattro questi progetti beneficeranno del talento aggiuntivo trasferito da Alan Wake 2, poiché consentirà alle squadre di compiere i passi necessari verso le fasi successive dello sviluppo“.

Gli sviluppatori sembrano concentrati su ben quattro titoli. Il primo è Max Payne che includerà i primi due capitoli, a questo si aggiunge Control 2, Condor e Codename Vanguard, di cui non si conosce molto.

Al momento lo sviluppo vero e proprio del remake di Max Payne 1 e 2 non è ancora iniziato ma lo sarà a breve. Il team di sviluppo ha dichiarato: “I piani per questo sequel sono ambiziosi, e abbiamo fatto buoni progressi sia nei design che nella costruzione del gioco. Resteremo in questa fase per i prossimi trimestri. Ci concentriamo su dimostrare gli elementi chiave identificati prima di passare alla fase successiva e di espandere il team“.

Per quanto riguarda Control 2, il titolo è ancora lontano ma l’universo narrativo sarà ulteriormente espanso grazie a Condor. Il gioco si configura come uno spin-off multiplayer sviluppato in collaborazione con 505 Games. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.