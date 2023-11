Forno a microonde di casa Cecotec disponibile ad un prezzo davvero conveniente in occasione dell’Amazon Black Friday, gli utenti possono acquistare un dispositivo digitale, realizzato interamente in metallo molto elegante e bellissimo da vedere, con una potenza massima di 800W, ed un prezzo che risulta oggi essere scontato del 68%.

Il risparmio è massimo per questo forno a microonde da incasso, a differenza di altri modelli in commercio, il corrente deve essere posizionato internamente e non solo poggiato su una superficie. Le sue dimensioni raggiungono 38,8 x 59,5 x 35,8 centimetri, ed è caratterizzato da un look esterno che sta alla perfezione in una qualsiasi cucina moderna. Il sistema di controllo è tutto legato alla presenza di comodi pulsanti fisici che permettono di regolare l’apertura dello sportello, ma anche selezionare la modalità di utilizzo o la potenza massima, fino ad impostare il timer di spegnimento.

Forno a microonde Cecotec, il suo prezzo è molto basso

Il forno a microonde ha un prezzo, data l’elevata qualità generale, forse leggermente superiore al normale, poiché parte da un listino attuale di 197 euro, che fortunatamente è stato fortemente scontato da Amazon, sino a raggiungere la richiesta finale di 129 euro.

Da un punto di vista tecnico, oltre alla potenza di 800W, il prodotto è da 20 litri, con 8 funzioni preconfigurate, il timer per la regolazione della cottura fino a 95 minuti, se interessati può aumentare di poco la potenza fino a raggiungere al massimo i 1000W di potenza, solo ed esclusivamente per quanto ne concerne la funzionalità grill, in modo da dorare leggermente la superficie dei prodotti inseriti al suo interno.