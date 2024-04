La nuova MINI Aceman finalmente debutta al Salone di Pechino. Nelle scorse settimane sono state tante le foto spia e le indiscrezioni che sono circolate online. Ora sono state rilasciate tutte le caratteristiche relative al nuovo crossover. Secondo quanto dichiarato, dovrebbe arrivare sul mercato mondiale nel prossimo autunno. Per quanto riguarda il prezzo, attualmente non ci sono informazioni sicure riguardo il costo che la nuova MINI avrà in Italia. Il veicolo verrà proposto in 4 allestimenti. Ovvero Essential, Favoured, JCW e Classic.

Il design non è prettamente una novità dato che più volte sono state diffuse diverse foto online. Per le dimensioni, la MINI Aceman misura 4,07 metri di lunghezza e 1,75m di larghezza, con un’altezza di 1,5m.

Le principali caratteristiche della nuova MINI Aceman

Il bagagliaio di questa nuova vettura offre una capacità di 300 litri che possono salire fino a 1.005 abbassando gli schienali dei sedili posteriori. Il frontale si mostra molto simile a quello dei vecchi modelli con passaruota muscolosi, barre da tetto che richiamano la natura crossover e protezioni laterali. Sono disponibili cerchi da 17 a 19 pollici. A posteriore troviamo gruppi ottici che ricordano la Union Jack e una protezione in plastica che rendono lo stile più grintoso.

Per quanto riguarda l’abitacolo, questo non presenta particolari cambiamenti rispetto le nuove Cooper e le Countryman. Sulla plancia è disponibile un display OLED molto ampio e circolare (9,4 pollici). Suddetto schermo fornirà la possibilità di visualizzare tutte le informazioni sul funzionamento della vettura e gestire le funzionalità digitali dell’infotainment. Sono anche presenti alcuni comandi fisici tra cui quelli dedicati alla modalità di guida e alla trasmissione. Inoltre, è disponibile la funzione MINI Digital Key Plus che permette di trasformare lo smartphone nella chiave per accedere all’automobile con l’apposita applicazione.

Il veicolo è disponibile in due versioni: AcemanE ed AcemanSE. La prima con motore elettrico da 135kW/184 CV e 290Nm di coppia. Quest’ultimo permette di accelerare in 7,9secondi da 0a100km/h. La seconda invece offre 160kW/218 CV e 330Nm di coppia. L’accelerazione si realizza in 7,1secondi. La MINI AcemanE ha una batteria da 42,5kWh che permette una percorrenza di 310km. Il modello SE presenta una capacità di 54,2kWh che permette di percorrere 406km.