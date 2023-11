Iliad è il solo gestore mobile ad offrire GRATIS questo servizio

Chiunque dovrebbe rendere merito a Iliad per la grande scalata che ha fatto in questi anni. Sono solo cinque gli anni di servizio in Italia per questo gestore, che è stato in grado di portare via talmente tanti utenti alla concorrenza che quantificarli risulterebbe difficile.

Fortunatamente ci sono le statistiche ufficiali che mostrano la crescita passo dopo passo del celebre provider. Stando a quanto riportato infatti gli utenti avrebbero superato di gran lunga i 10 milioni. Questo significa che la fiducia che il pubblico ripone in Iliad è incondizionata, soprattutto alla luce delle grandi offerte. Secondo quanto mostrato anche dalla concorrenza, le offerte di Iliad risultano ancora le migliori in assoluto, soprattutto l’ultima disponibile sul sito ufficiale.

Riuscire ad ottenere un prezzo sufficientemente conveniente e contenuti di gran livello spesso risulta complicato. Il famoso provider però vuole dare ancora una volta una prova di forza e molto probabilmente ci riuscirà.

Iliad, la nuova offerta Giga 150 regala il 5G gratis a tutti con 9,99 € al mese

Vi chiedevate cosa ci fosse a spingere gli utenti verso Iliad? La risposta è presto data: la grande convenienza ma soprattutto la qualità del servizio. All’interno della nuova Giga 150 tutti possono trovare ciò che gli occorre, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga.

L’offerta concede la possibilità di avere minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore con anche la connessione ad Internet. Questa è disponibile con 150 giga, tutti in 5G. Il prezzo mensile sarà di soli 9,99 € e per sempre, senza rimodulazioni che possano cambiare il prezzo.