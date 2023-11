Uno sconto di 10€ è stato applicato nel corso della promozione Amazon Black Friday sullo scaldasonno di casa Imetec, un prodotto che può raggiungere una dimensione massima di 150 x 80 centimetri, e che permette all’utente di gestire alla perfezione il calore con le 2 temperature effettivamente regolabili tramite il comodo telecomando incluso in confezione, e collegato direttamente allo stesso (ma comunque separabile per il lavaggio).

E’ realizzato interamente in tessuto trapuntato, così da riuscire a scaldare anche senza l’accensione vera e propria ed il collegamento alla presa a muro. Il prodotto può essere lavato a mano, oppure in lavatrice ma ad una temperatura che non superi i 30 gradi centigradi, ed è interamente realizzato in Italia.

Imetec, lo scaldasonno singolo è economico

Con il freddo, e l’inverno, ormai dietro l’angolo, è fondamentale armarsi di coperte calde, e perché non farlo con l’acquisto di uno scaldasonno? ecco allora che oggi gli utenti possono risparmiare 10 euro sull’acquisto del modello singolo di Imetec, il prezzo finale da versare ad Amazon sarà di 59 euro, al netto del listino di 69 euro.

Il prodotto risulta essere adatto a tutte le tipologie di materasso, senza differenze o limitazioni particolari, è presente il cosiddetto Electro Block, ovvero la capacità di verificare la sicurezza di tutte le componenti, monitorando l’utilizzo dello scaldaletto mentre è collegato alla corrente, ed eventualmente spegnerlo per evitare problematiche più gravi.

Potete oggi acquistarlo su Amazon risparmiando davvero moltissimo, e ricordando comunque che la spedizione è rapida anche in solo 1 giorno, con garanzia di 2 anni ed il solito periodo di prova che si estende fino al 31 gennaio 2023.