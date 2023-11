Ci sono tantissime app che offrono un servizio di messaggistica e non sempre è facile capire qual è la più adatta alle proprie esigenze. Queste app, infatti, anche se possono sembrare simili ognuna presenta caratteristiche distintive specifiche. In particolare, se desiderate inviare messaggi con un elevato livello di sicurezza, senza pubblicità, forme di tracciamento o cookie invasivi, Signal potrebbe rappresentare la soluzione più adatta a voi.

Signal è un’app di messaggistica comoda e molto pratica, scaricabile anche sul PC oltre che su smartphone. L’app è disponibile sugli Store da diversi anni e sta riscontrando un’alta popolarità. Il suo successo è dovuto soprattutto al fatto che sempre più utenti cercano livelli di privacy sempre più alti. Infatti, l’app è caratterizzata dalla crittografia end-to-end e una struttura indipendentemente. Dunque, non ci sono tentativi di tracciamento degli utenti e non ci sono pubblicità.

L’app di messaggistica più sicura: Signal

La crittografia end-to-end non è l’unico fattore riguardo la privacy. Infatti, per tutelare la privacy l’app offre la possibilità di impostare l’eliminazione dei messaggi inviati una volta trascorso un determinato intervallo di tempo. Inoltre, la piattaforma non raccoglie alcun dato sull’utente che la scarica e utilizza. L’unica informazione che viene richiesta è solo il numero di telefono dell’utente che vuole utilizzare Signal.

Inoltre, dettaglio da non sottovalutare, l’app è gratuita ed è utilizzabile sia su smartphone Android che su quelli Apple, ma anche tramite desktop.

Per poter scaricare l’applicazione basta accedere allo Store di riferimento sul proprio dispositivo e procedere con il download. Per Apple i passaggi sono: Aprire “App Store”, cercare Signal, premere su “Ottieni” e poi su “installa”. Se si vuole installare invece l’app su Android bisogna: recarsi su Google Play Store, cercare Signal e poi cliccare su “Installa”. In entrambi i casi poi bisogna poi procedere con la configurazione del proprio account seguendo i passaggi indicati.

Per scaricare Signal su PC invece basta recarsi sul sito ufficiale di Signal e cliccare su “Scarica per Windows”. Una volta scaricato il file nella cartella Download bisogna poi aprirlo e attendere che avvenga il caricamento dell’applicazione. In questo caso, bisogna collegare il telefono associato al numero di telefono con cui si intende utilizzare l’app. Per poter procedere con il collegamento del proprio cellulare bisogna seguire alcuni passaggi:

Aprire l’applicazione sul computer e poi sul proprio smartphone;

e poi sul proprio smartphone; Selezionare nelle impostazioni dell’app “Dispositivi collegati” ;

; Procedere poi cliccando su “Collega un nuovo dispositivo” ;

; Scansionare il QR che viene visualizzato sul computer con il proprio smartphone.

Dopo aver completato tutti questi passaggi, Signal sarà funzionante sul desktop del computer e sincronizzato con il proprio smartphone.