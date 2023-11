Signal sta per rilasciare una funzione che potrebbe essere davvero molto preziosa per tutti gli utenti. Questa funzione, infatti, permetterà di aggiungere un nome utente ai propri account così da non dover condividere il proprio numero di telefono per potersi connettere al servizio.

Sul forum ufficiale dell’app è stato annunciato l’avvio del test. Un membro dello staff ha dichiarato che per il momento la funzione è in fase pre-beta e dunque non è ancora al pieno delle sue funzionalità.

Signal protegge il vostro numero di telefono

Una funzione che sembra garantire una maggiore sicurezza e privacy agli utenti che non vogliono condividere il proprio numero di telefono. Un nuovo modo sicuro per comunicare che si concretizza anche se gli account saranno comunque associati ad un numero di cellulare durante la loro configurazione. Sono molti gli utenti che desiderano comunicare, inviare messaggi e connettersi con gli altri senza dover per questo condividere un’importante informazione sensibile come appunto il numero di telefono. Ed ecco che entra in gioco la nuova funzione di Signal.

Inoltre, sempre per proteggere la privacy degli utenti questi saranno in grado di condividere i propri nomi utente attraverso un codice QR o un collegamento univoco. Il sistema oltre che sicuro risulta anche estremamente facile e veloce. Una volta deciso il proprio nome utente si potrà stabile fin da subito se questa informazione sarà il modo designato con cui si potrà essere contattati su Signal. In questo modo si impedisce che il proprio numero di telefono possa essere condiviso attraverso il proprio profilo personale.

La funzione, con molta probabilità verrà rilasciata ufficialmente all’inizio del 2024, ma può essere già provata dagli utenti più curiosi su Android, iOS e anche su desktop. C’è però da tenere conto che, come abbiamo detto, per il momento è disponibile solo il software pre-beta. Dunque, è possibile che si presentino dei problemi tecnici tra cui arresti anomali o anche notifiche push che non funzionano pienamente. Si tratta di malfunzionamenti temporanei che verranno risolti definitivamente non appena l’app raggiungerà la sua versione base. A quel punto sarà pronta per il rilascio definitivo per tutti gli utenti a livello mondiale.

Voi che ne pensate? Vi interessa questa funzione di Signal?