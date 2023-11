Meta si sta impegnando molto per riuscire a rendere la sua piattaforma di messaggistica istantanea sempre più all’avanguardia e sempre più sicura per tutti i suoi utenti. Uno degli ultimi aggiornamenti rilasciati nella versione beta di WhatsApp, permette agli utenti di inserire un codice segreto per bloccare le chat. Questa nuova funzionalità al momento è disponibile solo per alcuni beta tester che sono in possesso dell’ultima versione di WhatsApp beta per Android.

WhatsApp aumenta la privacy nelle chat

La privacy è uno degli argomenti più dibattuti in rete e sono tanti gli utenti che stanno diventando sempre più esigenti sull’argomento. WhatsApp con il suo nuovo aggiornamento dimostra ancora una volta di essere particolarmente attento alle esigenze dei suoi utenti e rilascia una funzione in grado di tutelare ulteriormente le loro chat. Nella versione beta per Android 2.23.24.15 dell’app di messaggistica più usata al mondo è presente una nuova funzionalità estremamente utile per proteggere le proprie informazioni.

Infatti, attraverso una nuova impostazione sarà possibile. Nell’aggiornamento beta per Android 2.23.24.20 verrà rilasciata una funzione di codice segreto destinata alle chat bloccate. Attraverso questa funzionalità sarà possibile nascondere le conversazioni bloccate dall’elenco delle chat. Questo sistema su WhatsApp migliorerà davvero la privacy degli utenti ed è sicuramente uno degli aggiornamenti più attesi dagli utenti.

E non è finita qui. Infatti, WhatsApp sta lavorando anche ad altre funzionalità. La prima riguarda la possibilità di vedere il numero di visualizzazioni degli aggiornamenti dei canali. Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e sarò disponibile sull’app non appena sarà completata del tutto. Inoltre, verrà affiancata da un update che permetterà ai proprietari dei canali di condividere adesivi all’interno dei canali ed anche di scegliere un nome utente per i canali stessi.

La seconda invece riguarda WhatsApp Web. Qui arriverà la possibilità, inizialmente per alcuni beta tester, di cercare i messaggi, inviati e ricevuti, attraverso la data in cui è avvenuto l’invio. Andando sulla versione Web della piattaforma di messaggistica istantanea sarà possibile, infatti, scegliere un giorno nel selettore della data. In questo modo gli utenti potranno trovare in modo molto più semplice e veloce i messaggi in questione, sia che si tratti di messaggi inviati che di quelli ricevuti. Sempre agli utenti Web sono anche riservati una serie di strumenti utili per formattare il testo dei propri messaggi.