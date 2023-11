Sky Q sta evolvendo la sua offerta. Con il passare del tempo si sono concretizzate due diverse versioni del servizio. La prima è più datata mentre l’altra è più recente. Le differenze riguardo le due versioni non fanno riferimento solo le caratteristiche tecniche dei dispositivi, ma anche la loro interazione con le reti di connessione internet. Ed è proprio in relazione a questo che alcuni utenti hanno lamentato malfunzionamenti e problematiche.

Sky Q e fibra ottica: da cosa dipendono i malfunzionamenti?

La versione più datata di Sky Q è nota soprattutto per le sue dimensioni maggiori e per la sua memoria interna per registrare tutti i propri contenuti preferiti. È proprio questa versione che presenta i problemi di compatibilità che hanno lamentato alcuni utenti. La compatibilità riguarda soprattutto gli operatori di fibra ottica. Sul sito ufficiale Sky, in un file PDF è stata pubblicata la lista di tutti i gestori compatibili. I gestori sono circa settanta e comprendono sia alcuni nomi noti che aziende meno cono conosciute. La lista però è in continuo aggiornamento.

Ad esempio, inizialmente Iliad non figurava tra gli operatori compatibili dettaglio che è cambiato appena è subentrata Iliad fibra. Alla lista mancano ancora però Enel Fibra e Dimensione.

Proprio per fornire una risposta alle esigenze relative alla compatibilità, Sky ha introdotto una nuova versione per il proprio servizio, ovvero Sky Q via internet. Questa versione si distingue per il suo design compatto, per l’assenza di memoria interna e per la sua capacità di funzionare con ogni tipo di connessione internet. Una soluzione che si presenta come una soluzione universale adatta al pubblico attuale che è decisamente molto più ampio.

Considerando ciò che è stato detto fino ad ora, non dovrebbero esserci pericoli per tutti i nuovi clienti che decidano di visionare le offerte Sky via internet, con un nuovo decoder. Nessun problema di compatibilità dunque. La situazione è diversa per chi invece ancora possiede il vecchio decoder. Per tutti gli utenti che riscontrano ancora questi problemi ci sono tre possibili opzioni: