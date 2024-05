Nel mondo dell’automotive ovviamente tutte le aziende hanno un piano che prevede la creazione di un listino completo e corposo fatto di auto di vario genere che introducono motorizzazioni varie, dall’endotermico diesel o benzina, all’ibrido fino all’elettrico completo, tra queste ovviamente figura anche Audi, azienda della quale sono stati intercettati numerosi prototipi in circolazione come ad esempio la prossima RS5 Avant spiata durante delle prove sulla neve.

È arrivato il momento di fare chiarezza e di mettere in fila tutti i prossimi modelli della casa dei quattro anelli previsti entro il 2027.

Le auto in arrivo

Iniziamo parlando della Audi A3 allstreet, una versione “avventurosa” dell’omonima compatta A3, nel dettaglio si tratterà di un restyle della nota vettura in piena chiave crossover compatto per fare concorrenza all’imminente arrivo della prossima BMW Serie 1 e la nuova Mercedes Classe A.

Passiamo ora alle berline di medie dimensioni, il sostituto dell’Audi A4 prenderà il nome di Audi A5, quest’ultima sarà disponibile sia in versione berlina che station wagon.

A fare da seguito avremo anche la nuova Audi A6 che invece sarà disponibile in versione completamente elettrificata, sia berlina che station wagon, con il nome che diventerà Audi A6 e-tron, sarà basata sulla piattaforma Premium Electric Platform, comune alle Porsche Macan e la recente Audi Q6 e-tron, in ultimo poi abbiamo l’ammiraglia Audi A8 che diventerà elettrica anch’essa.

Restano in ultimo i SUV, vedremo l’arrivo di Audi Q2 e-tron, che offrirà anche una versione Plug-In Hybrid più economica, seguita da Audi Q6 e-tron, attualmente disponibile anche in versione coupé denominata Audi Q6 e-tron Sportback, nel 2025 invece vedremo l’esordio della terza generazione della Q3 e della Q7, in ultimo avremo poi l’arrivo anche del Q9 che si posizionerà come top di gamma della famiglia, andando a sfidare le concorrenti BMW X7 e Mercedes GLS, soprattutto nel mercato nordamericano.