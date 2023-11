Si torna di nuovo a parlare di Iliadfone. Da dove viene il “fenomeno” Iliadfone? Il termine è un simpatico gioco di parole che sta ad indicare la fusione tra Vodafone e Iliad. Infatti, è da un po’ che girano rumors che sembrano suggerire che potrebbero esserci alcuni riassetti nel mercato che potrebbero cambiare visibilmente il contesto delle telecomunicazioni. Ma da dove arrivano questi rumor?

Iliadfone sta per arrivare?

Per riuscire a capire la situazione bisogna partire dicendo che Vodafone presenta dati che mostrano una situazione piuttosto complessa. Infatti, nei risultati emersi dai primi nove mesi del 2023 mostrano una riduzione dei ricavi totali di circa il 2,4%, scendendo così a 2,32 miliardi di euro. Il calo riguarda soprattutto il calo dei ricavi relativi ai servizi mobili. Il calo corrisponde a circa il 5,1%.

Nonostante questi valori negativi, per la rete fissa e nello specifico per il lato business c’è invece un incremento dell’8%. L’operatore, nel mercato italiano altamente competitivo, non riesce a mantenere in questo modo la propria quota di mercato.

In generale, il settore delle telecomunicazioni in Italia è in un momento contraddistinto da grandi trasformazioni. Questo si ricollega a quello che sta succedendo a livello europeo. Infatti, in questo contesto Vodafone ha venduto i suoi asset prima in Ungheria e poi in Spagna. Nel Regno Unito, ha invece intrapreso una fusione con CK Hutchinson. Ora anche in Italia, secondo le ultime dichiarazioni dell’AD Vodafone Margherita Della Valle, sembra che stiano per partire interessanti cambiamenti. Tra le varie opzioni c’è sicuramente la possibilità che Vodafone venda l’intero asset al miglior offerente, proprio come è successo in Spagna. La seconda opzione invece riguarderebbe una doppia cessazione. Infatti, si potrebbe optare per la cessazione della parte consumer a Iliad e quella business a Fastweb. Questa soluzione massimizzerebbe valore ed incassi di Vodafone.

Se Vodafone procedesse con questa cessazione ad Iliad, il nuovo neonato colosso Vodafone-Iliad potrebbe diventare il gestore numero 1 nel mercato di telefonia mobile in Italia, con una quota del 35%. Questa ipotesi porterebbe ad una ristrutturazione del mercato stesso di telefonia. Iliad, dotata degli asset Vodafone, riceverebbe una spinta molto elevata per quanto riguarda la copertura. Ci potrebbero essere grandi novità anche per quanto riguarda la banda larga fissa. Infatti, con la nascita di questo “nuovo operatore” Iliadfone la quota arriverebbe al 17,6% e diventerebbe così il secondo operatore dopo TIM che invece detiene il 39%.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni e si potrà sapere quali saranno le sorti del mercato, e nello specifico dei due operatori solo dopo che verranno rilasciate informazioni ufficiali.