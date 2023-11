Oral-B è una delle marche più conosciute al mondo nella produzione di spazzolini elettrici, tutti caratterizzati dalla presenza di una testina tonda, a differenza ad esempio dei modelli di casa Philips con la testina classica rettangolare. I dispositivi dell’azienda integrano tantissima tecnologia, con la serie iO a fungere da punta di diamante dell’intera proposta.

Oral-B iO 8N è uno spazzolino elettrico con sensore di pressione, il che permette quindi di capire quando effettivamente si sta esercitando una pressione eccessiva sui denti, grazie anche alla presenza di una ring LED che cambia colore in relazione a quanto misurato dal sensore stesso. Poco sotto si trova anche un display interattivo sul quale visualizzare le informazioni di stato, oppure scegliere la modalità di utilizzo tra le 6 effettivamente disponibili.

Oral-B, lo spazzolino elettrico iO 8N è in offerta

Il prezzo di questo spazzolino elettrico di casa Oral-B non potrebbe essere più economico, infatti fino a ieri era in vendita in promozione a 250 euro, ma proprio per il Black Friday, Amazon ha deciso di andare oltre, proponendo un ulteriore risparmio fino a 179 euro, contro il listino attuale di 349 euro.

Nel momento in cui verrà completato l’acquisto, a domicilio verrà recapitato uno spazzolino elettrico con 2 testine (una montata ed una di riserva), nonché una comoda custodia per il trasporto. La ricarica della batteria integrata avviene tramite la base, su cui poggiare e mantenere in posizione eretta lo stesso dispositivo.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Gli utenti possono approfittare dell’app oral-B, disponibile gratuitamente per Android e iOS, per essere sicuri di monitorare il tempo e l’area di spazzolamento in tempo reale, garantendo così una igiene totale in bocca.