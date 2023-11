Lo spazzolino elettrico è divenuto negli anni uno strumento che gli stessi dentisti consigliano a tutti i propri pazienti, per la sua capacità di pulire con maggiore precisione ed in profondità, rispetto al più attento utilizzatore umano. Per questo motivo le azienda hanno sfornato una grande varietà di modelli dalle ottime prestazioni, come l’Oral-B iO 6N, che oggi potete avere praticamente gratis su Amazon.

Alla base della promozione del noto sito di e-commerce troviamo l’acquisto multiplo, in altre parole il consumatore può acquistarne praticamente due al prezzo di uno, godendo di un risparmio importante. Il prodotto è caratterizzato dalla presenza del display interattivo, sul quale visualizzare le informazioni di stato o la modalità di utilizzo selezionata, un comodo sensore di pressione, che indica quando si sta esercitando la corretta pressione, ed un ring LED che ci spiegherà proprio questo da un punto di vista puramente visivo.

Oral-B, lo spazzolino elettrico su Amazon costa pochissimo

Lo spazzolino elettrico Oral-B concentra al proprio interno tantissima tecnologia, per questo motivo il suo prezzo è leggermente più alto di altri prodotti in commercio. Il listino della coppia di Oral-B iO 6N è di 265,79 euro, nel momento attuale l’azienda ha deciso di applicare uno sconto del 32%, proponendo così una spesa finale di 179,99 euro (ricordiamo sempre per due prodotti).

All’interno della confezione si potrà comunque trovare un ottimo set di accessori che ne ampliano al massimo l’usabilità quotidiana: 2 spazzolini di colorazioni differenti, 3 testine di cui una di ricambio ed 1 custodia da viaggio (per facilitare così l’utilizzo in mobilità).