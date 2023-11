Uno dei prodotti più richiesti dagli utenti che amano il fai-da-te, è sicuramente il trapano avvitatore, dispositivo che risulta essere estremamente versatile, poiché permette di essere utilizzato per avvitare qualsiasi vite, ma allo stesso tempo garantisce la possibilità di effettuare buchi di ogni tipo, con punte ovviamente differenti. Uno dei brand più conosciuti è senza ombra di dubbio Black & Decker, ed oggi su Amazon potete acquistarne un modello con un forte sconto sul listino.

Stiamo parlando di BDCDD12KB-QW, un vero e proprio trapano/avvitatore portatile, con batteria completamente removibile (e quindi utilizzabile in modalità wireless), che viene commercializzato nel set composto da 2 batterie (una montata ed una di riserva), in aggiunta ad una comoda valigetta per il trasporto dovunque si desideri.

Black & Decker, il trapano avvitatore compatto

Il trapano/avvitatore Black & Decker è scontatissimo su Amazon per il Black Friday, infatti in questi giorni gli utenti possono approfittare di una riduzione di quasi 20 euro rispetto al valore di listino, andando a tutti gli effetti a spendere in finale solamente 74,39 euro, al posto dei canonici 89 euro di listino.

La velocità di avvitamento è variabile, con mandrino da 10 millimetri, e per garantire una maggiore precisione nel lavoro quotidiano, il produttore ha integrato una luce a LED nella parte anteriore, così da controllare la foratura e l’avvitatura in ambienti bui o poco illuminati.

L’impugnatura assolutamente ergonomica, oltre che morbida, offre il maggiore comfort anche per gli utenti che utilizzeranno il prodotto con mani bagnate o non perfettamente asciutte, senza comunque risultare troppo grande o ingombrante. La batteria è facilmente removibile nella parte inferiore, basterà farla scivolare con la pressione di un singolo pulsante.