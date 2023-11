Hyundai Nuova KONA Electric si arricchisce oggi di una nuova funzione estremamente utile ed interessante, nell’idea di cercare di migliorare il più possibile l’esperienza dell’utente alla guida della vettura, l’azienda ha aggiunto una funzione in-car che permetterà lo streaming diretto da Amazon Music.

In altre parole gli utenti potranno avere accesso alle proprie playlist ed ai brani musicali presalvati sul noto servizio di streaming musicale, tutto senza dover pagare una connessione internet, o sfruttare i dati dello smartphone. Per accedervi basterà avere un abbonamento Amazon Music attivo, ed anche l’attivazione Bluelink valida direttamente con lo smartphone di colui che è alla guida ed il veicolo stesso. Un passo in avanti verso una maggiore multimedialità anche durante gli spostamenti, nonché comunque una coccola verso coloro che utilizzano sempre più spesso la propria vettura.

Hyundai Nuova KONA Electric, la funzione anche su altri modelli

La stessa funzione verrà attivata in modo retroattivo anche per gli utenti che possiedono una Nuova Kona ICE o HEV, il tutto tramite un semplicissimo aggiornamento software, nell’ottica comunque di fornire la migliore esperienza di guida non solo ai nuovi, ma anche ai vecchi clienti.

In una fase successiva verranno poi introdotti i comandi vocali da utilizzare per la selezione dei brani, o anche di artisti in particolare, creando una maggiore interazione ed interattività una volta a bordo. Il tutto nell’ottica comunque di dare anche la possibilità di personalizzare la riproduzione, o di renderla il più vicina possibile alle proprie esigenze, senza distogliere mai gli occhi dalla strada, il che è fondamentale.