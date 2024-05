Fallout è senza ombra di dubbio una serie di enorme successo per Amazon. Con oltre 65 milioni di visualizzazioni, ha conquistato il titolo di secondo show più visto in assoluto su Prime Video.

Il primato è ancora nelle mani de “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”, serie uscita nel 2022 ma Fallout è la serie che ha totalizzato il maggior numero di visualizzazioni da allora. Se si considera che sono passati appena 16 giorni dal debutto sulla piattaforma, avvenuto il 10 aprile, l’entità del successo è ulteriormente amplificato.

Il successo della serie è legato alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 34 anni, con il 40% dell’audience registrato negli Stati Uniti. I paesi al di fuori degli USA in cui si è registrato il maggiore impatto sono stati la Francia, il Brasile e il Regno Unito.

Al momento, Amazon non ha condiviso alcun dato ufficiale sulle attività di visione e sul numero di visualizzazioni ottenute. Inoltre, non è chiaro se il conteggio è relativo al completamento di ogni singolo episodio o di tutta la serie.

Tuttavia, Fallout può vantare il 94% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Considerando che questa metrica si basa sulle indicazioni degli spettatori, è abbastanza chiaro che la serie ha un indice di gradimento estremamente alto.

Considerando questi risultati incredibili, è comprensibile che Amazon abbia già annunciato la seconda stagione di Fallout. La storia di Lucy MacLean (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) e del Ghoul (Walton Goggins) continuerà con tante nuove avventure all’interno della Zona Contaminata.

Purtroppo è troppo presto per una data di rilascio ma ci aspettiamo maggiori novità a breve. Non resta che attendere ulteriori sviluppi in merito alla possibile trama che legherà le storyline dei vari protagonisti.