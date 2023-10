Amazon Music Unlimited è il servizio di streaming musicale che Amazon mette a disposizione di tutti gli utenti nel mondo, un qualcosa che differisce da Amazon Music, incluso con Prime, proprio per la possibilità di accedere illimitatamente a tutte le canzoni effettivamente disponibili in catalogo.

In un periodo intriso di sconti e di promozioni, anche Amazon ha deciso di fare un piccolo passo verso i propri utenti, mettendo a disposizione un’ottima opportunità di risparmio. Per festeggiare l’ormai imminente Amazon Prime autunnale, in programma nelle giornate del 10 e dell’11 ottobre, l’azienda ha deciso di proporre 4 mesi di Amazon Music Unlimited a titolo gratuito.

Amazon Music Unlimited, ecco come averlo gratis per poco tempo

Per accedere alla prova gratuita di Amazon Music Unlimited dovete semplicemente collegarvi a questo link, in tal modo per 120 giorni potrete testare gratuitamente il servizio. Nell’eventualità in cui abbiate già attiva Prime Music, la funzione di cui vi parlavamo prima, dovrete semplicemente collegarvi alla vostra pagine e premere il pulsante “Effettua Upgrade”.

Sostanzialmente Music Unlimited è molto simile a Spotify, sebbene comunque abbia alla base un catalogo molto più vario (parliamo di 50 milioni di brani contro i 35 milioni di Spotify), ed un bitrate fisso a 256Kbps contro il variabile previsto da Spotify. Il prezzo del servizio è di 9,99 euro per Amazon, mentre al contrario Spotify ha appena alzato il costo effettivo a 10,99 euro al mese. Ora spetta a voi capire quale sia più adatto alle vostre esigenze.