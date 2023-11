Fujifilm Instax Mini Link 2 è una piccola stampante portatile dell’azienda nipponica, che garantisce la possibilità di stampare le immagini in mobilità, sfruttando ad esempio lo smartphone, o una piccola microSD, raggiungendo complessivamente discrete prestazioni.

Disponibile in svariate colorazioni, il modello viene proposto in bianco come esclusiva Amazon, ma potrete averla anche sul nero o su un rosa molto soft. Le immagini supportate raggiungono al massimo 800 x 600 pixel e 320 dpi, e verranno stampate su Instax Mini, con dimensioni di 54 x 86 millimetri (intesa come area di stampa), le cui pellicole devono essere acquistate a parte ed hanno in genere un costo di 1 euro l’una.

Fujifilm, acquistate la piccola Instax Mini Link 2

Una delle migliori stampanti portatili in circolazione ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, dobbiamo ringraziare come al solito Amazon per avere la possibilità di mettere le mani sulla Instax Mini Link 2, in vendita oggi a soli 99 euro, con un risparmio di 30 euro sul listino di 129 euro (e sempre garanzia di 2 anni).

All’interno della confezione non si trova un set di accessori particolarmente fornito, poiché è presente solo ed esclusivamente il cavetto per la ricarica, dato il suo funzionamento wireless (mancano ad esempio le pellicole, che vanno acquistare a parte).

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

I pregi di un prodotto di questo tipo sono molteplici, in primis la possibilità di personalizzare ogni stampa, ad esempio inserendo scritte, cornici, emoji, emoticon, disegni, e qualsivoglia altro elemento che possa entrare nelle vostre menti. Allo stesso modo è possibile addirittura stampare un video, viene infatti inserito un QR code da inquadrare con lo smartphone, e tramite il quale poi accedere al link del filmato stesso.