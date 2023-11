Il Black Friday è ormai alle porte e le offerte stanno fioccando su ogni tipo di prodotto. Se sei alla ricerca di un modo per liberare spazio sulla memoria del tuo smartphone, una microSD potrebbe essere la soluzione ideale per te. Ma perché così utili? Innanzitutto, ti permettono di aumentare lo spazio di archiviazione in modo da non dover cancellare foto, video o file importanti per fare spazio a nuovi contenuti.

Inoltre, una volta inserite nel dispositivo, esse ti consentono di salvare i tuoi scatti in modo sicuro e affidabile, senza rischiare di perdere i tuoi preziosi ricordi. Se sei interessato all’acquisto di una microSD, ti consigliamo di dare un’occhiata all’offerta di Amazon per la Kingston Canvas Select Plus SDCS2, che è attualmente scontata del 45% e disponibile al prezzo incredibilmente conveniente di 9,95 euro. Approfitta di questa offerta per acquistare una nuova microSD, sai quante foto vorrai scattare a Natale?

Capacità pazzesche per una piccolissima microSD

La Kingston Canvas è una scheda microSD progettata per offrire prestazioni affidabili e elevate capacità di archiviazione per i dispositivi Android. La scheda offre una velocità UHS-I di Classe 10, garantendo trasferimenti dati veloci e una lettura/scrittura di alta qualità fino a 100 MB/s. Ciò la rende ideale per catturare video in alta definizione e scattare fotografie ad alta risoluzione senza problemi di prestazioni. La sua compatibilità con la specifica A1 la rende particolarmente adatta per eseguire applicazioni direttamente dalla scheda microSD, migliorando le prestazioni complessive del dispositivo.

Con una capacità di archiviazione di 128GB, questa scheda offre uno spazio generoso per immagini, video, file e altre applicazioni. La Kingston Canvas Select Plus è disponibile anche in versioni con capacità fino a 512GB. La scheda è progettata per resistere agli ambienti più impegnativi, garantendo la durabilità nel tempo. Inoltre, il dispositivo è perfettamente compatibile con A1, UHS-I, V30, e U3 per le versioni da 256GB a 512GB.

È adattabile anche con le specifiche U1, UHS-I, A1, V10, per le versioni da 32GB a 128GB, garantendo una vasta adattabilità con una varietà di dispositivi. Il prodotto una scelta affidabile per chi cerca una scheda microSD ad alte prestazioni, ottimizzata per i dispositivi Android. Con le capacità di archiviazione significative e la ottima resistenza, potrebbe letteralmente salvare il tuo smartphone. Datti una mossa, mettila nel carrello Amazon e procedi all’acquisto.