La tecnologia ha compito passi avanti anche nel settore dell’igiene personale. I dispositivi, come gli spazzolini elettrici sono sempre più sofisticati e capaci di darci una sensazione di pulizia come dal dentista. Il design non è più quello di una volta, le linee sono flessuose, i colori raffinati e i dettagli spettacolari. Almeno questo è il caso dello spazzolino elettrico Oclean X Pro.

L’X Pro possiede tre modalità principali diverse di pulizia, compresa quello per lo sbiancamento del sorriso. Ovviamente i dettagli non sono finiti, in seguito vi spiegheremo esattamente cosa sia in grado di fare, quali saranno gli accessori in dotazione, le funzionalità e tutte le altre informazioni che dovreste conoscere.

Confezione e Design

L’Oclean X Pro è uno spazzolino elettrico di alta qualità, con una confezione davvero elegante e curata nei minimi dettagli. Al suo interno si trovano: l’Oclean X Pro, un cavo di ricarica USB, due testine per la placca, due testine per la pulizia delicata, la base di ricarica con tecnologia magnetica dotata di sistema di collegamento al muro grazie adesivo 3M, il manuale utente in lingua inglese e cinese, infine una utilissima custodia da viaggio.

Il corpo dell’Oclean X Pro è costruito in plastica resistente con una finitura opaca di colore oro rosato chiaro molto raffinato. Il peso leggero di soli 99 grammi rende l’esperienza d’uso piacevole e confortevole, simile a quella di uno spazzolino tradizionale. Il motore è un brushless Maglev con potenza 42000RPM e le setole sono Dupont 3D. La custodia ha un interno in plastica, una piccola cinghia con bottone ad incastro ed è di colore grigio, molto elegante.

Lo uno spazzolino elettrico dall’elegante design minimalista caratterizzato da un display touchscreen a colori da 0,95 pollici che ricorda il famoso braccialetto intelligente MiBand. La base di ricarica è altrettanto innovativa, poiché consente di posizionare lo spazzolino sia in orizzontale che in verticale, anche a muro. In questa modalità, la parte che si occupa della ricarica può essere facilmente separata e rimessa poi subito a posto magneticamente.

Caratteristiche Display spazzolino

Un display così è molto raro da trovare sui prodotti di questa fascia di prezzo e permette di interagire con le principali funzioni e personalizzazioni anche senza dover accedere all’app. Con il minischermo del dispositivo, è possibile regolare vari aspetti della pulizia dei denti, come la durata della spazzolatura, l’intensità e la tipologia.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo spazzolino elettrico Oclean X Pro è il report grafico istantaneo sull’efficacia della pulizia che viene mostrato al termine di ogni sessione di lavaggio. Questo evidenzia in rosso le zone trascurate e permette di migliorare la pulizia dei denti in modo rapido ed efficace. Con il giroscopio a 6 assi ed il sensore per la pressione, la tecnologia Oclean è in grado di individuare 8 diverse aree presenti nella bocca, anche quelle a volte trascurate perché in ombra. Lo spazzolino è anche dotato di tecnologia di regolazione automatica dell’intensità necessaria per una pulizia efficace dei denti.

2. Modalità di pulizia dello spazzolino

L’Oclean X Pro è uno spazzolino elettrico all’avanguardia che utilizza una tipologia di motori brushless capaci anche di arrivare ai 84.000 giri/minuto, il doppio delle versioni precedenti prodotte dalla società. Grazie a queste prestazioni, la pulizia dei denti è particolarmente efficace anche contro le macchie più resistenti come quelle provocate dalla nicotina e dal fumo. Anche i denti più inscuriti potranno essere sbiancati.

Lo spazzolino possiede la certificazione di tipo IPX7, un attestato in grado di proteggere il dispositivo dalle infiltrazioni d’acqua e anche dalla polvere. In questo modo lo spazzolino elettrico potrà essere pulito direttamente ponendolo sotto il getto d’acqua, è totalmente impermeabile.

Il modo in cui avviene la spazzolatura è un dettaglio importante per la salute orale e per mantenere denti e gengive sane. Ecco perché lo spazzolino elettrico Oclean è così speciale. Ogni programma è accompagnato da istruzioni e immagini lo rende ancora più utile e facile da utilizzare. Esso possiede 32 intensità differenti, ognuna con caratteristiche specifiche per soddisfare le esigenze individuali degli utenti. Sono poi stati suddivisi in tre macrocategorie: Massaggio, Sbiancamento e Pulizia.

Un esempio è la prima opzione di pulizia standard, leggera e non troppo invadente. Aumentando i livelli, salirà il livello di intensità. Se si cerca una pulizia profonda e potente allora si può selezionare quella forte. Due vere modalità particolari sono quella per lo sbiancamento, accennato prima, e quella studiata appositamente per il lavaggio dopo aver effettuato la pulizia dei denti. In caso di denti sensibili, l’Oclean X Pro mette a disposizione diverse funzionalità rilassanti, non a caso denominate SPA. Anche se per caso si abbia l’apparecchio ortodontico si ha una propria modalità, utilissima per non provocare danneggiamenti ed eliminare i residui fastidiosi di cibo.

Non tutti sono a conoscenza che i cibi dolci diminuiscono la protezione dentale, ma il team Oclean di certo ha raccolto tantissimi dati prima di ideare questo progetto. Anche in tal senso infatti esiste un’opzione apposita. Non è trascurata la pulizia della lingua, luogo dove si nascondono la maggior parte dei batteri.

Bluetooth e App Spazzolino elettrico Oclean

L’Oclean X Pro è un ottimo spazzolino che offre molte funzioni utili. Esso è anche in grado di connettersi tramite bluetooth ad uno smartphone per interagire con l’app apposita disponibile nel PlayStore. Questo ci permette di avere a disposizione una panoramica dell’efficacia dei nostri lavaggi direttamente sulla homepage dell’applicazione. L’interfaccia poi è molto più intuitiva e facile da usare rispetto al display.

Il rapporto d’analisi visualizzabile tramite l’applicazione è uno strumento molto utile per valutare l’efficacia delle nostre spazzolature. Esso analizza con grande precisione la durata, la pressione e la copertura della nostra bocca, fornendoci inoltre una mappa dettagliata dell’arcata dentale. Grazie allo storico delle sessioni di utilizzo, si possono controllare i dettagli delle proprie abitudini giorno per giorno. La schermata che fornisce le informazioni sulle condizioni della testina è un ottimo strumento per aiutarci a mantenere la nostra spazzola elettrica in ottime condizioni. Tutto ciò ci permette di avere una visione completa e dettagliata del nostro regime di igiene orale, per poter migliorare la nostra salute dentale giorno dopo giorno.

Autonomia impressionante

La batteria in dotazione dell’Oclean X Pro è in grado di garantire un’autonomia di circa 30 giorni, tra utilizzo e stand-by. Al termine della settimana, l’autonomia residua è solitamente al 73%. Questo significa che lo spazzolino è in grado di fornire un’ottima durata, permettendo di utilizzare il prodotto senza doverlo ricaricare troppo spesso. Inoltre, la possibilità di ricaricare la batteria tramite USB-C rende il processo di ricarica molto comodo e veloce.

L’Oclean X Pro è uno spazzolino elettrico di ultima generazione, dotato di una batteria al litio ad alta capacità con ricarica completa molto rapida. Per caricare completamente la batteria, è necessario lasciare lo spazzolino in carica per circa 2 ore. Grazie alla lunga autonomia disponibile, sarà sufficiente ricordarsi di mettere in carica lo spazzolino prima di andare a dormire per trovarlo all’uso anche il giorno successivo.

Prezzo spazzolino elettrico

La versione che vi abbiamo presentato è di un livello superiore. Solitamente non sono incluse le testine in più o la stupenda custodia. Questo pacchetto con l’Oclean X Pro Digital è disponibile sul sito ufficiale (solo in inglese). Su Amazon invece è disponibile in versione oro e silver. Se voleste leggermente risparmiare, potreste sempre optare per la versione senza accessori dal sito ufficiale e su Amazon.

Pro e contro

Lo spazzolino Oclean X Pro ha uno stile molto moderno e soprattutto ergonomico. I livelli di pulizia sono tantissimi e capaci di adattarsi alle dentature più particolari e ai casi più esigenti. Il display consente un controllo eccezionale sul grado di pulizia, implementato poi dalle statistiche presenti nella comodissima applicazione. Il display presenta i programmi in italiano, grande vantaggio per chi non mastica l’inglese.

Il dispositivo poi garantisce con assoluta certezza l’eliminazione dei germi in ogni angolo, anche quello più nascosto della nostra bocca. Il rapporto qualità prezzo? Ne vogliamo parlare? Pazzesco, soprattutto considerando che solitamente uno spazzolino elettrico così economico non possiede assolutamente nulla di paragonabile al display in dotazione all’Oclean X Pro. La custodia poi è una vera chicca, soprattutto se si è abituati allo spazzolino elettrico e non ne si riesce a fare a meno in viaggio.

Qualche pecca sicuramente c’è, ma è anche trascurabile. Ad esempio, il manuale non in italiano, ma il problema è risolvibile grazie alle funzioni mostrate nella nostra lingua sugli schermi. La porta di ricarica magari avrebbe potuto essere una USB Type-C, ma questo un parere puramente personale.

Conclusioni: comprare lo spazzolino elettrico Oclean X Pro Digital

Grazie alla sua tecnologia avanzata, l’Oclean X Pro è in grado di fornire una pulizia profonda ed efficace, senza danneggiare i tessuti della bocca. L’App Oclean è facile da usare e offre una vasta gamma di funzioni utili per monitorare la salute dei propri denti e migliorare la propria igiene orale. La potenza di spazzolatura è efficacie e soprattutto perfetta se soffrite di gengivite o non preferite una pressione troppo forte. Se tenete alla vostra igiene orale allora non potrete assolutamente farne a meno. Avrete un sorriso da un milione di dollari! Poteste approfittare dello sconto su Amazon per provare la nostra stessa versione o ordinare lo spazzolino elettrico sul sito ufficiale Oclean.