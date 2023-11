Quanti prodotti ci saranno in vendita su Amazon? Ve lo siete mai chiesti? Noi non lo sappiamo, ma conosciamo i dettagli di alcuni dispositivi che possono tornare particolarmente utili. Già ora sulla piattaforma sono disponibili tante promozioni in vista del Black Friday e proseguiranno anche il martedì dopo il Cyber Monday.

Vi segnaliamo un prodotto che dovreste assolutamente monitorare in questi giorni per non farvi sfuggire eventuali sconti. Si tratta del Corsair MP700 PRO. Attualmente il prezzo suggerito su Amazon è di 349,13€. Perché è così tanto utile? In seguito, vi descriveremo tutte le caratteristiche per farvi capire il perché della nostra scelta.

Vediamo perché il prodotto su Amazon è speciale

Attraverso lo standard PCIe Gen5 x4, il dispositivo è in grado di integrare l’interfaccia NVMe 2.0 alla larghezza di banda al fine di raggiungere una velocità nel trasferimento dati, oltre che prestazioni SSD M.2, sconosciute e pazzesche. Acquistando il prodotto su Amazon il tuo computer diverrà ancora più potente. Sarai in grado di avviare Windows, gestire file dalle grandi dimensioni e caricare giochi in pochissimo tempo. La velocità tocca i 11.800 MB/s in caso di scrittura sequenziale e i 12.400 MB/s in caso di lettura sequenziale. Il livello di compatibilità è altissimo e riesce a supportare, come accennato, l’architettura PCIe 5.0 appartenente alla serie Intel Z790. Oltre all’Intel è adattabile alle piattaforme AMD X670 e a tantissimo altro ancora.

Il TLC NAND 3D ad alta densità dona un mix di prestazioni sempre stabili e un’ottima resistenza, necessaria per permettere all’unità di garantire l’usabilità per diversi anni. Infine, il Microsoft DirectStorage permette al Corsair MP700 PRO di condividere informazioni in maniera diretta con la scheda grafica mentre si utilizzano giochi che siano compatibili. Questo velocizza incredibilmente i tempi di caricamento. Capito ora perché tanto speciale? Tienila d’occhio su Amazon, il nostro consiglio è metterlo tra i preferiti.