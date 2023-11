Al giorno d’oggi il nostro smartphone non è solo un dispositivo con cui effettuare chiamate, navigare o messaggiare, ma è diventato il nostro archivio personale portatile. Su di esso salviamo foto e ricordi con la conseguenza di intasare la memoria che abbiamo a disposizione. Potrebbe anche capitare un sovraccarico del dispositivo. Come fare se si riempie? Il metodo migliore è quello di acquistare una microSD per aumentarne la capacità. Se ti trovi in questa situazione, abbiamo l’offerta che fa al caso tuo su Amazon.

Sullo store, da inizio novembre, sono iniziate a fioccare promozioni stupefacenti su così tanti prodotti che non potremmo mai riuscire ad elencare. Nel “reparto” tecnologico spicca la microSD Kingston Canvas Select Plus, la memoria più acquistata in assoluto, in proposta al costo incredibile di 10,45€ con uno sconto pari quasi al 45%. Come quasi tutte le promozioni su Amazon, anche questa ha un limite di tempo. In seguito, ti elenchiamo tutte le caratteristiche per facilitarti la scelta, ma ti raccomandiamo di sbrigarti.

Specifiche della MicroSD in promo su Amazon

Cerchi un modo efficiente per espandere lo spazio di archiviazione del tuo dispositivo Android? La Kingston Canvas Select Plus in promozione su Amazon è la scelta ideale. Con velocità UHS-I di Classe 10 fino a 100 MB/s, questa microSD è progettata per offrire prestazioni superiori e un’ampia capacità. Quest’ultima è da 512 GB, avrai spazio a sufficienza per archiviare foto, video, documenti e molto altro ancora. Non dovrai mai più dei limiti sul tuo dispositivo.

La velocità UHS-I di Classe 10 assicura che le tue operazioni di lettura e scrittura siano sempre pazzesche. Essa arriva fino a 100 MB/s, potrai catturare, salvare e trasferire contenuti senza interruzioni, sia che si tratti di foto ad alta risoluzione, video o applicazioni. Questa microSD è ottimizzata per l’uso con dispositivi Android, garantendo una perfetta compatibilità e un funzionamento fluido. Adattabile agli standard V10, UHS-I, A1 e U1, per le versioni da 32 GB ai 128 GB, e poi agli A1, U3, UHS-I e V30 per quelle da 256 GB ai 512 GB.

Acquistala su Amazon e libera finalmente spazio sul tuo cellulare sovraccaricato. Conserva tutti i selfie che vuoi e non perdere l’offerta!