Risolvere test spiegati tramite immagine è un buon modo per evadere dalla quotidianità. Riescono a farci distrarre e dal contempo ad allenare il cervello. I rompicapi, infatti, sono uno strumento validissimo in grado di stimolare la nostra percezione e in questo caso la nostra bravura nel calcolo. Prima di dirvi le caratteristiche del gioco di oggi, vi assicuriamo che non c’è bisogno di possedere abilità matematiche particolari. Basta un po’ di concentrazione e la risposta apparirà come per magia davanti ai vostri occhi.

Il test rappresentato nell’immagine non è molto semplice, ma non impossibile. Guardando attentamente i numeri su di esso trascritti e guardandola senza troppe distrazioni, la formula per la risoluzione può essere individuabile. Non avrete un’ora a disposizione, dovrete risolverlo entro tre minuti. Premettiamo a dicendo che questi non misurano tanto la vostra intelligenza, ma hanno uno scopo ludico e di esercizio. Se non vuoi conoscere la risposta ti suggeriamo di non proseguire, mentre se hai gettato la spugna ti spiegheremo esattamente il perché di quelle cifre.

La soluzione al Test matematico

Se sei giunto fin qui, forse hai trovato il test complicato. Sappiamo che ci hai messo tanto impegno e vogliamo solo chiederti una cosa: hai eliminato un po’ dello stress? Dicono che questi esercizi aiutino a staccare la spina.

Nel caso in cui fossi riuscito a trovare la risposta all’enigma matematico, complimenti per la tua concentrazione e per le tue abilità. Il numero che sostituisce l’icona del punto interrogativo è il 37. Qual è il calcolo che ha portato a questa cifra? Basta aggiungere il numero 4 alle precedenti (33+4=37 ecc).

Il metodo per trovare la soluzione era quello di aggiungere il numero all’ultima cifra e andare all’indietro. Con questo piccolo trucchetto probabilmente riuscirà a vincere le prossime sfide e qualsiasi altro test ti sembrerà molto semplice. Il nostro consiglio è quello di metterti in gioco spesso così da implementare le tue capacità.