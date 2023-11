XPPEN: sconti speciali sui tablet da disegno con 16'000 livelli di pressione

XPPEN attiva la propria campagna promozionale per il Black Friday, mettendo sin da subito a disposizione di tutti gli utenti alcuni degli sconti migliori dell’anno, infatti dal 10 novembre al 1 dicembre sarà possibile approfittare di prezzi bassissimi e dal risparmio assicurato sulla maggior parte dei prodotti dell’azienda, tra cui appunto troviamo i tablet con 16000 livelli di pressione.

Artist Pro 16 (Gen2) è il dispositivo per gli artisti digitali con display da 16 pollici che permetterà di immergersi a tutti gli effetti nei propri disegni, senza limitazioni sulla creatività. Il suo prezzo dopo lo sconto è di 539 euro, e può essere acquistato qui.

Volendo puntare ad un dispositivo dal display da 14 pollici, risultando più portatile ma senza rinunciare alle prestazioni (quindi senza compromessi), è possibile acquistare Artist Pro 14 (Gen2), il cui costo effettivo è di 395,99 euro, lo potete acquistare qui.

Entrambi sono caratterizzati da oltre 16’0000 livelli di pressione, grazie alla presenza della X3 Pro Smart Chip Stylus, il 100% più alti rispetto agli altri modelli in commercio. La gamma colore sRGB è coperta al 99%, mentre la superficie X-Paper offre una visione ancora più immersiva, in quanto la resa è pari ad un display, ma la sensazione sotto la penna sarà quella della carta. I prodotti sono compatibili con tutti i sistemi operativi in commercio (iOS escluso), per una maggiore versatilità nell’utilizzo quotidiano.

XPPEN, arrivano gli sconti del Black Friday

In ultimo parliamo di Deco Pro, un terminale assolutamente versatile, acquistabile in tre dimensioni differenti, offre versatilità e funzionalità per i designer grafici. Il prodotto ha una batteria integrata per una autonomia fino a 10 ore di utilizzo continuativo (3000mAH), compatibile con bluetooth 5.0 per il pairing rapido, ha anch’esso la X3 Pro Smart Chip Stylus con 16’000 livelli di pressione ed offre le medesime sensazioni dei modelli precedenti.

Il prezzo, in promozione, parte da un minimo di 143,99 euro per la variante Medium, fino ad arrivare ai 188,9 euro per la Extra Large. Può essere sempre acquistata qui.