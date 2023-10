Molti di noi si affidano alle ore notturne per ricaricare il proprio smartphone, una pratica che potrebbe essere potenzialmente nociva. Mentre alcuni esperti sostengono che caricare il telefono durante la notte non sia affatto dannoso per la batteria, altri invece avvertono che ciò potrebbe portare a diversi problemi. Questi sono solitamente il sovraccarico e la riduzione delle performance nel tempo. Il danneggiamento della batteria può verificarsi quando la batteria viene caricata al di là del suo limite, il che può anche portare ad un aumento della temperatura e ad una diminuzione della capacità.

Caricare il telefono per qualche ora durante la notte non dovrebbe causare problemi. Se si vuole però stare attenti alla batteria, è consigliabile rimuovere lo smartphone dalla presa quando è completamente carico, non lasciandolo attaccato 8 ore.

Il motivo per cui caricare lo smartphone tutta la notte è sbagliato

Se il telefono raggiunge il 100% di carica e rimane collegato alla presa di corrente, la batteria continuerà a ricevere energia, il che può causare una degradazione più rapida. Per accorgersi se la batteria è effettivamente danneggiata, nella maggior parte delle volte, si percepisce una temperatura al di fuori del normale. Altro sintomo è un rigonfiamento nella parte posteriore del cellulare. Anche se molto raro, un dispositivo malfunzionante può anche esplodere! Un motivo in più per non caricarlo o anche solo tenerlo vicino durante la notte.

A volte, però, caricare il proprio smartphone durante la notte può essere necessario. Se si prevede di essere fuori casa l’intera giornata o se si ha la necessità di usarlo come sveglia al mattino, si possono effettuare alcuni accorgimenti. Uno di più efficaci è quello di utilizzare un caricabatterie con una funzione di spegnimento automatico.

I consigli per preservare la batteria