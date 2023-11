L’illusione ottica che vi proponiamo quest’oggi è piuttosto complessa e davvero pochissime persone sono riuscite a risolverla.

All’interno dell’immagine in primo piano, come potete vedere, vi è un contadino con un’espressione ansiosa. L’uomo sta cercando sua moglie, da una mano mantiene un forcone, mentre con l’altra mano si tiene la testa.

Attorno alla sua figura vi sono numerosi alberi, cespugli e non vi è alcuna altra persona nelle vicinanze. Riuscite ad individuare il volto della moglie del contadino in soli 11 secondi?

La sfida non è per nulla semplice!

Illusione ottica: La moglie scomparsa

Per riuscire a risolvere questa complessa illusione ottica, potete prendere in considerazione diverse strategie e metodi d’approccio. Una delle tecniche più consigliate è quella di provare a cambiare la prospettiva da cui state guardando l’immagine.

Quindi sperimentate nuove posizioni e punti di vista, per esempio, inclinando la testa, avvicinandosi o allontanandosi dallo schermo, o capovolgendo persino il telefono.

Seppur esercizi del genere possano sembrare in apparenza semplici o come un semplice passatempo, la verità è che la loro complessità va molto al di là del mero intrattenimento. Essi rappresentano delle vere e proprie sfide mentali, che consentono alla persona di mettere alla prova le loro capacità logico-cognitive.

Dunque, in quest’epoca in cui il digitale ha preso ormai il pieno predominio sulla realtà, svolgere, almeno una volta al giorno, esercizi del genere rappresenta un vero toccasana.

Un regalo per voi stessi, per mantenere attiva la mente e migliorare le vostre abilità, tra cui il modo in cui percepite gli stimoli esterni ed elaborate le informazioni.