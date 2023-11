Ritorna l’appuntamento mensile di Sony per tutti i videogiocatori più accaniti. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto colosso giapponese ha annunciato ufficialmente i nomi dei videogiochi inclusi a novembre 2023 per tutti gli abbonati ai servizi PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Vediamo qui di seguito tutte le novità.

Sony annuncia ufficialmente i giochi di novembre di PlayStation Plus Extra e Premium

Ogni mese gli utenti attendono con l’ansia l’aggiornamento del vasto catalogo di videogiochi inclusi con i diversi piani in abbonamento di casa Sony. Come già accennato in apertura, il colosso giapponese ha appena annunciato ufficialmente i videogiochi inclusi per questo mese per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

Nello specifico, gli abbonati potranno avere accesso senza nessun costo extra a ben 12 nuovi videogiochi. Si tratta come sempre di videogiochi disponibili per PlayStation 4 sia per la nuova console PlayStation 5. Tutti questi videogiochi saranno disponibili per gli utenti a partire dal 21 novembre 2023. Eccoli qui di seguito.

PlayStation Plus Extra e Premium- videogiochi di novembre 2023

• Teardown | disponibile per PS5

• Dragon’s Dogma: Dark Arisen | disponibile per PS4

• Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | disponibile per PS4

• Dead Island: Riptide Definitive Edition | disponibile per PS4

• Superliminal | disponibile sia per PS4 sia per PS5

• Eiyuden Chronicle: Rising | disponibile sia per PS4 sia per PS5

• Nobunaga’s Ambition: Taishi | disponibile per PS4

• Grandia | disponibile su PS4 e PS5 solo Premium

• Jet Moto | disponibile su PS4 e PS5 solo Premium

• Up | disponibile su PS4 e PS5 solo Premium

• Klonoa Phantasy Reverie Series | disponibile su PS4 e PS5 solo Premium

• PaRappa the Rapper 2 | disponibile su PS4 solo Premium