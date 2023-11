Huawei sta lavorando al debutto della nuova versione del proprio sistema operativo proprietario. Il prossimo grande update prenderà il nome di HarmonyOS Next e uno dei più grandi cambiamenti sarà l’abbandono del supporto alle app Android.

Come svelato dalle ultime indiscrezioni, HarmonyOS Next presenterà molti punti di contatto con l’attuale HarmonyOS dal punto di vista visivo. In questo modo, Huawei punta a non creare grossi stravolgimenti nell’usabilità e nell’esperienza utente.

Tuttavia, a livello di codice, HarmonyOS Next sarà profondamente diverso. Huawei andrà a eliminare il supporto alle librerie Android, tracciando un profondo cambiamento rispetto a quanto fatto fino ad ora. L’ecosistema voluto dal brand cinese diventa così sempre più importante e autosufficiente, a conferma della volontà di staccarsi completamente da Android e Google.

La prossima versione del sistema operativo proprietario di Huawei si chiamerà HarmonyOS Next e sancirà il definitivo abbandono di Google e Android

Tutte le app che gireranno su HarmonyOS Next saranno esclusivamente create per il sistema operativo, con vantaggi in termini di compatibilità e velocità. Gli sviluppatori dovranno ottimizzare le varie applicazioni per adattarsi al sistema operativo proprietario di Huawei.

L’impegno del brand nello sviluppo continuo del proprio ecosistema è confermato anche dalle recenti posizioni aperte all’interno delle proprie divisioni. In particolare, l’azienda sta cercando esperti in varie aree come lo sviluppo software, lo sviluppo mobile e il test software.

Il debutto di HarmonyOS Next è previsto nel corso del 2024. Al momento, Huawei non ha confermato in via ufficiale alcun dettaglio sul sistema operativo ma siamo certi che maggiori dettagli non tarderanno ad arrivare.